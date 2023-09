Oroscopo Paolo Fox domani 7 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Questa sarà per voi una giornata molto concentrata sul lavoro e sulle questioni materiali, una giornata positiva, ma nella quale vi assaliranno tante preoccupazioni o tanti problemi che dovrete risolvere e vi sarà difficile rilassarvi. Dovrai anche affrontare alcune tensioni temporanee nell’ambiente familiare. Cerca di rilassarti.

Toro

Oggi vi aspetta una giornata molto positiva e che porterà tante gioie, sia in ambito lavorativo che in famiglia. Molto favorevole alle relazioni, ai contatti e ai viaggi, anche nel caso in cui lavorate davanti al pubblico o per qualche altro motivo avete bisogno dell’approvazione di chi vi circonda. Oggi la fortuna sarà dalla tua parte.

Gemelli

Oggi la Luna sarà nel vostro segno e questo vi darà un po’ di risalto o una maggiore influenza sugli altri, ma potrebbe anche rendervi più instabili, aumentare la vostra tendenza naturale o disperdervi, o rendervi più impazienti. Il cuore cercherà di imporsi sulla tua parte razionale. È una giornata agrodolce.

Cancro

Cerca di non bloccarti o paralizzarti, di non sentirti incapace. La tua mente e le tue paure vanno da un lato, ma la realtà va da un lato molto più positivo. Le cose non stanno come ti sembrano, non è che non ci siano problemi, ma questi sono ben lungi dall’essere così gravi come avevi immaginato. Le tue paure sono l’unico problema.