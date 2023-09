Oroscopo Paolo Fox domani 7 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Vi aspetta una giornata di grande attività, sia a livello fisico ma soprattutto mentale, tante novità che si presentano in modo inaspettato, compresi rapporti e contatti. Tuttavia ne varrà la pena e, anche se sarai un po’ occupato, le cose andranno abbastanza bene e sarà una giornata molto fruttuosa. Aiuto dagli amici.

Vergine

Ottima giornata per le questioni lavorative e finanziarie, soprattutto per queste ultime. Molto favorevole se si dovesse prendere qualsiasi iniziativa legata ad affari, investimenti, speculazioni e cose di questo tipo. L’influsso del Sole vi porterà fortuna, anche un miglioramento economico o una promozione che non vi aspettate.

Bilancia

Sforzi e sacrifici che alla fine valgono la pena. Dovrai risolvere alcune importanti crisi, disaccordi o tensioni legate al tuo lavoro. Ti costerà molto, ma alla fine lo otterrai grazie alle tue magnifiche doti diplomatiche e alla tua immensa bravura. Sarà una giornata molto bella, ma per niente facile.

Scorpione

La speranza di realizzare qualche sogno importante ti farà mostrare un’enorme attività e avrai una giornata molto fruttuosa nel tuo lavoro e in altri affari mondani. Sei mosso da una forte motivazione ed hai la sensazione di avvicinarti sempre di più a ciò che tanto desideri. La fortuna ti aiuterà.