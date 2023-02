Oroscopo Paolo Fox domani 8 febbraio 2023: le previsioni dettagliare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Sagittario

Troppo spesso tendi a disprezzare le malattie. Un’influenza è un’influenza, finché non smette di esserlo per complicare e rendere amara la tua esistenza. Migliora la nutrizione. Il desiderio irrefrenabile di trascorrere oggi ti metterà sull’orlo di un errore di cui ti pentiresti. Se puoi, lascia la tua carta di credito a casa prima di uscire. Le tue aspirazioni finanziarie potrebbero subire ritardi o addirittura battute d’arresto. Questi potrebbero essere aneddotici o forse più complicati. Devi analizzare la situazione oggi. Approfitta del fatto che sei in buona salute, sia fisica che mentale, per divertirti in modo sano con la tua famiglia e i tuoi amici. Diffondi la tua gioia a chi ti circonda. Prenderai decisioni importanti per il futuro della tua famiglia. Avrai il controllo e sarai in grado di cambiare tutto ciò che non ti piace o che ti dà fastidio.

PAROLA SACRA: Fortuna

NUMERI FORTUNATI: 24, 1, 50

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Capricorno

Giornata carica di possibilità che appaia una storia d’amore improvvisa e, probabilmente, fugace. Il posto di lavoro sarà la scena di questa cotta, quindi prenditi cura un po’ del tuo aspetto. Lievi complicazioni nel tratto respiratorio ridurranno la tua capacità di svolgere il tuo lavoro oggi. Non sottovalutarli, prenditi cura di te e, se necessario, visita uno specialista. Fuggi oggi dalla tentazione di acquistare cose di cui non hai bisogno, soprattutto se sono costose. Ascolta i consigli delle persone più vicine a te, perché potresti davvero averne bisogno. Oggi promette di essere una giornata molto divertente, non importa dove ti trovi. Gli ostacoli che appariranno sulla tua strada saranno superati senza alcuna difficoltà. Nuove amicizie porteranno cambiamenti positivi nella tua vita. Il momento è perfetto per combinare il tempo libero con il lavoro o la professione.

PAROLA SACRA: Divertimento

NUMERI FORTUNATI: 15, 7, 44

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Acquario

Il tuo naturale spirito creativo si moltiplicherà oggi e nei giorni successivi, quindi le tue prestazioni professionali o nel campo degli studi saranno eccezionali. Afferralo. Puoi fidarti delle tue intuizioni, perché almeno oggi non ti deluderanno. Questo consiglio è valido anche per i giochi d’azzardo, anche se dovresti sapere come fermarti presto e rischiare con moderazione. Vede la collaborazione come una strada a doppio senso se si tratta di vera collaborazione. Non puoi aspettarti che gli altri mettano tutto mentre tu vivi di rendita. Adattati a ciò che sta accadendo nella tua vita in questo momento. Non nuotare controcorrente, Acquario. Condividi le tue idee, collabora con gli altri e stabilisci un giusto equilibrio tra lavoro, famiglia e vita sociale. Ciò che senti ti porterà su nuove strade, lasciati guidare dal tuo intuito che non ti deluderà.

Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio Pesci

Anche se a volte può sembrare così, ascoltare quello che dice chi ne sa più di noi, soprattutto gli insegnanti, ti porta sempre qualcosa, anche se è in disaccordo con il contenuto. Dovresti sforzarti di migliorare le tue relazioni sociali. Anche se ti costa fatica e preferisci stare da solo o in un ambiente intimo, cerca di allargare la tua cerchia oggi, perché ti aiuterà in futuro. Sei fortunato perché il tuo partner sa perfettamente come sopportare i tuoi sfoghi. Tuttavia, cerca di correggere questo atteggiamento, che potrebbe derivare da diffidenza e incomprensioni. Anche se la strada è dura, come si suol dire, ti verranno presentate offerte o opportunità per aumentare le tue entrate. Continua ad andare avanti e non permettere agli inconvenienti che potrebbero capitarti di impedirti di ottenere ciò che desideri. Riceverai riconoscimenti per il tuo lavoro e i tuoi talenti.