Oroscopo Paolo Fox domani 8 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

A poco a poco le cose tornano al loro corso normale dopo alcuni giorni di litigi all’interno della coppia. La riconciliazione sarà molto dolce, ma devi fare attenzione che le ferite siano chiuse, anche se ti costa molto, devi cercare di essere un po’ più diplomatico. Se i rapporti con gli altri sono cordiali, i tuoi obiettivi incontreranno meno difficoltà. La tensione scompare gradualmente dalla tua vita e ti rendi conto che molte volte i problemi sono creati da te nella tua mente. Stai imparando a prendere le cose con calma.

Capricorno

Man mano che raggiungi obiettivi, stabiliscine di nuovi o ti renderai conto che ti mancano obiettivi vitali e questo porta alla noia. Attenzione agli incidenti domestici. Tutte le risposte di cui hai bisogno sono dentro di te, non hai bisogno di più aiuto di quello che puoi darti. I cambiamenti non ti si addicono ora, la stabilità è migliore. Tempi molto favorevoli per quelli del tuo segno, che si fanno trascinare dalla corrente in porti molto desiderabili. Solo nel rapporto con la famiglia è prevista la nuvola occasionale.

Acquario

Le persone del sesso opposto sono molto attratte da te, soprattutto sul posto di lavoro. Possono sorgere storie d’amore, ma fai attenzione perché potrebbero non essere adatte a te in questo momento. Hai bisogno di più energia quando pianifichi la tua economia, se non lo fai tutto può diventare molto caotico in poche settimane. Se possibile, chiedi consiglio. Non rinunciare mai alla tua innata originalità, nonostante a volte i tuoi comportamenti non si conformino troppo ai canoni stabiliti. La tua capacità creativa è la tua risorsa principale.

Pesci

Ci sono molte possibilità che il cambiamento che stai pianificando nella tua vita si riveli molto meglio di quanto ti aspetti. Tutto dipende da te che fai le cose con molta attenzione. Ogni giorno ti senti più a tuo agio con le tue nuove circostanze di vita. Ti abitui ai cambiamenti e questo ti dà una stabilità che ti fa crescere come persona. Fate in modo che il buon umore che vi accompagna sempre non vi abbandoni in questi momenti difficili, perché sarà proprio uno spirito positivo quello che vi aiuterà di più.