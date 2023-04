Oroscopo Paolo Fox domani 9 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Potresti avere discussioni con colleghi o qualcuno su qualcosa legato alla tua salute. Ariete, non prendere decisioni importanti come prima cosa al mattino, anche se dovrai collaborare con gli altri. Almeno, ascoltateli. Cercherai attivamente il cambiamento nella tua vita amorosa e, solo attraverso la conversazione, sarai in grado di gettare le basi per i cambiamenti che speri di fare. Un nuovo incontro potrebbe cambiare tutto…

Toro

Vuoi costruire la tua casa, indipendentemente dalle dimensioni, in modo da poter offrire ai tuoi cari un senso di sicurezza. Tutto ciò che ha a che fare con la tua proprietà o reddito, lo gestirai con rigore e perseveranza. Il tuo entusiasmo istintivo sarà apprezzato. Tuttavia, evita di arrotolarti troppo, non ti porterà da nessuna parte e infastidirai l’altro più di ogni altra cosa. Se ti senti un po’ confuso, Toro, non prendere decisioni potenti.

Gemelli

Man mano che la giornata progredisce, diventi più giocoso e socievole. Cercherai divertimento e godrai di attività gioiose con i bambini. Con un tocco morbido e leggero come l’aria, saprai come influenzare e convincere con le tue parole. Spesso ci si mette al lavoro senza discutere i dettagli. Tranne se incontri un problema tecnico, perché allora sei molto preciso. Gemelli, anche se le cose non sono perfette e ti deprimono, il tuo partner ti sosterrà dove hai bisogno di aiuto. Le tue paure non hanno sostanza.

Cancro

La pazienza è l’antidoto alla rabbia. Tienilo a mente perché questo è un giorno in cui è facile irritarsi o arrabbiarsi con gli altri. Tuttavia, la rabbia non ha altro scopo se non quello di rendere tutti infelici. Ricordatelo. Cancro, la tua vita amorosa può diventare un gioco nel senso più ampio. Il combattimento verbale è sicuramente eccitante e il tuo spirito veloce ti consente di dare vita alla tua relazione in modo positivo.

Leone

Lasciate riposare gli stupidi argomenti. Oggi attirerai molte persone indesiderabili, quindi dovresti fare del tuo meglio per evitarle. Gli afflussi planetari solleveranno il vostro spirito. Dovresti sapere che sei sulla strada giusta. Tu e il tuo partner apporterete modifiche che miglioreranno la vostra comprensione. Il tuo senso della realtà sarà la tua forza. Hai la possibilità di guardare i dettagli, che sarà un conforto. Leone, sarai desideroso di goderti piacevoli conversazioni con gli altri.

Vergine

Il buon umore prevarrà oggi e sarai bravo ad essere ricettivo alle persone intorno a te. Dovresti riposare, poiché non ti prendi abbastanza cura di te stesso. Attenzione ai crampi muscolari e ai movimenti scorretti. Vergine, un incontro utile è in vista, quindi se sei single, dovresti uscire e il destino si prenderà cura di tutto il resto. Se siete in coppia, un nuovo impulso emotivo sta entrando nella sfera dei vostri affetti e riscalderà le vostre relazioni.

Bilancia

Oggi le stelle ti rendono più eccitabile ed emozionante. Dal momento che hai il sopravvento, dovresti fare il possibile per mantenere la pace. Rivedere le cose, Bilancia, ti farà venire voglia di adottare alcuni valori nuovi e più profondi. Discutere alcune idee con un amico ti permetterà di fare una revisione proficua delle cose. Questo stato d’animo passerà, e la cosa migliore che puoi fare è rimanere in pace fino a domani o dopodomani …

Scorpione

Oggi metterà fine a una preoccupazione che permetterà a un sogno molto vecchio di tornare sulla scena. È diventato più possibile di quanto avresti mai pensato potesse essere. Questo ti farà calmare e ti farà sentire più positivo. Sarai fortunato nella tua vita emotiva, specialmente se sei nato nel primo decanato. Scorpione, ora è il momento di aspettare nuovi incontri. Armonia nell’amore, questo è il tuo programma.

Sagittario

Oggi eviterete qualsiasi tipo di moralizzatore ovunque lo troviate. Preferisci non dire nulla. Stai prestando più attenzione a coloro che lo meritano. Il tuo comportamento potrebbe confondere il tuo partner. Sagittario, dovresti risolvere le tue priorità. Concediti anche un po’ di tempo per stare da solo, hai bisogno di spazio. Avrai un solo desiderio, allontanarti dalla realtà della vita quotidiana. Ma sarà difficile trovare il momento. Di conseguenza, potresti solo sentirti meglio.

Capricorno

Ti affidi ai fatti per creare le tue argomentazioni. Sai davvero come convincere quando vuoi. La luna ti renderà ancora più esigente e preciso, valorizzando le tue capacità organizzative. Dovete affrontare una grande sfida. Le domande giuste ti verranno in mente e vedrai le cose più chiare nella tua vita amorosa. Il tuo ottimismo si rivelerà contagioso e ti aiuterà a illuminare la strada da percorrere. Prenditi il tempo per vivere veramente.

Acquario

La gratitudine è nell’aria e le relazioni che hai creato diventeranno più profonde e più forti. L’armonia ritorna nella sfera della tua vita amorosa. Sei tutt’uno con te stesso e questo è ovvio. Approfittane per dedicare più tempo al tuo partner o alle tue illusioni. Acquario, lascia che il tuo cuore gentile ti guidi. Stai provando troppo duramente al lavoro e questo ti sta logorando. Devi prendere una pausa per rimanere efficiente.

Pesci

Sei innamorato e vuoi avere la relazione perfetta, Pesci. Questo tipo di romanticismo non è il tuo. Stai immaginando un amore straordinario, come in un romanzo, che ti lascerà senza parole. Questo deriva dal tuo desiderio di lasciare il quotidiano. Ora potrebbe essere un buon momento per fare un breve viaggio da qualche parte perché hai bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana. Sei di ottimo umore e nel posto perfetto per apportare alcuni cambiamenti positivi nel tuo modo di vivere.