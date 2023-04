Oroscopo Paolo Fox domani 9 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non fare troppo affidamento sulle scadenze che ti vengono date oggi, a meno che non siano scritte. La cosa migliore è che fai i tuoi calcoli pensando che tutto sarà ritardato di qualche settimana. Succede di tutto in questa vita, anche quello che pensi di non riuscire mai a superare domani sarà solo un brutto ricordo. Questo potrebbe non liberarti dal dolore che provi, ma ti aiuterà a relativizzarlo. La tua popolarità tra le persone del sesso opposto sta crescendo come schiuma. Si prevedono notti movimentate in campo sessuale, prendete le solite precauzioni.

Capricorno

Devi riuscire a tonificare i nervi e liberarti della stanchezza attraverso il riposo e una dieta sana. Approfitta di questi giorni per mettere in ordine il tuo corpo. La vostra economia muove i primi passi verso la sua stabilizzazione, ma non lo farà da sola. Ha bisogno della tua piena attenzione e di alcune sagge decisioni quando si effettuano investimenti o spese. È molto importante che tu abbia le idee chiare e che tu sappia in ogni momento cosa è meglio per te. Tuttavia, a volte è molto positivo studiare i consigli degli altri, che tu li segua o meno.

Acquario

Discutere sui piani per i prossimi giorni non è un buon inizio per divertirsi. L’importante è mettersi d’accordo il prima possibile e iniziare subito a divertirsi. Stai attraversando un momento delicato in campo sessuale. La poca o nessuna attività in questo campo comincia a preoccuparti, ma non dovresti diventare ossessionato. Prendilo con un po’ di filosofia. Oggi è importante che tu cerchi un terreno comune con il tuo partner, che promuovi progetti e cose che ti uniscono al di sopra delle differenze che ti separano.

Pesci

Portare il lavoro a casa per il fine settimana sta passando dall’eccezione a diventare la norma. Se non ti riposi, non importa quanto avanzi ora, alla fine ti farà pagare il pedaggio. Sono momenti per affrontare le principali sfide professionali che ti sei prefissato a breve termine e non puoi rimandare decisioni importanti che possono cambiare il tuo segno. Tuttavia, la stanchezza può farti del male. Se ti piacciono gli sport, oggi puoi ottenere marchi che non hai nemmeno sognato di recente.