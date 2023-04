Oroscopo Paolo Fox domani 9 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ultimamente sei stato molto colpito e non riesci a capire il motivo. Potrebbe avere a che fare con l’inquinamento dell’ambiente in cui ti muovi, oppure con l’inquinamento acustico. Presto inizierà un periodo di cambiamenti che, di per sé, saranno per voi una sfida e un nuovo stimolo alla vita. L’energia per affrontarli dipenderà dalla salute che hai. Se sei attratto dal mondo delle leggende e da ciò che non è strettamente scientifico o socialmente accettato, questa sarà una buona giornata per avvicinarti all’occulto. Fallo con cautela.

Vergine

Cadere a pezzi al primo rifiuto della persona che ami non è da te. Non pensare che sia superiore, fidati delle tue capacità e possibilità, perché le hai. Avvia progetti e riorganizza la tua vita secondo le nuove circostanze. Queste dovrebbero essere le priorità principali della tua esistenza. Il tuo carattere generoso ti rende facile godere del favore degli altri, ma fa sì che alcuni si approfittino di te senza troppa considerazione. Non essere preso per uno sciocco. Attenzione alle emorroidi, saranno fastidiose.

Bilancia

Cerca di discernere tra i consigli che ti si addicono e quelli che sono interessanti. Tieni presente che i primi di solito provengono da persone che ti hanno sempre mostrato lealtà. La persona che meno ti aspetti è quella che può tradirti. Può essere forzato dalle circostanze, ma devi stare attento in modo che il danno sia il minimo possibile. Sono giorni molto favorevoli per i rapporti con gli anziani. Imparerai da loro durante conversazioni piacevoli e il tempo volerà.

Scorpione

La tua voglia di divertirti è oggi il principale motore vitale. Te lo sei guadagnato, ma non dimenticare che prima di iniziare la festa devi adempiere ad alcuni obblighi. Ti rendi conto che stai entrando in un nuovo periodo della tua vita, caratterizzato da stabilità economica ma con grandi incertezze nella sfera sentimentale. Approfitta del tuo tempo libero per passeggiare e prendi un taccuino per annotare tutte quelle idee per il futuro che ti vengono fuori quando cammini da solo e di cui poi ti dimentichi sempre.