Oroscopo Paolo Fox domani 9 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Colpire l’obiettivo la prima volta è questione di fortuna, ma raggiungerlo è sempre frutto di lavoro e fatica. Solo perché hai ottenuto una vittoria facile non significa che sarà sempre così. Fate l’impossibile per evadere dal vostro ambiente abituale, meglio se lo fate con il vostro partner, perché così riuscirete a sanare le piccole crepe che si sono create nel rapporto. I problemi orali non saranno risolti con l’automedicazione. La cosa migliore è che ti metti nelle mani di professionisti il ​​prima possibile. Per ora, prova l’olio al peperoncino.

Toro

Entrare nelle conversazioni di altre persone può solo portarti problemi oggi, quindi cerca di limitarti ai tuoi affari e passare inosservato. In casa serve un po’ più di ordine e pulizia. Peggio vedi le cose, meglio sarà per te calmarti e contare fino a cento. Le precipitazioni questa volta non saranno uno strumento valido. Sono probabili problemi di pelle. La gioia che invade la tua esistenza si diffonderà a tutti intorno a te. Vivi momenti molto favorevoli, approfittane per riempire il tuo spirito di energia positiva.

Gemelli

Anche se per te è molto complicato, cerca di controllare i tuoi nervi di fronte alle provocazioni degli altri. A volte, entri nello straccio quando non ti fa comodo e ne esci rasato. A volte le cose non sono come sembrano, e quei miraggi sono quelli che possono farti prendere una decisione affrettata oggi. Prova a pensarci due volte e controlla le informazioni. Ricorda che non hai ancora ringraziato adeguatamente una persona che ami molto per un grande favore. Fallo senza pensarci. Attenzione ai reumatismi, può rendere la tua giornata amara.

Cancro

Riconoscere i propri errori è solo il primo passo. Quindi devi fare tutto ciò che è in tuo potere per correggere gli errori e assicurarti che non si ripetano. Il buon momento economico che stai attraversando è una situazione temporanea che sarà presto influenzata da fattori che non controlli. Sarà difficile per te padroneggiare la situazione, ma sarai in grado di farlo. Diffida delle cose che senti nei media e fai passare attraverso il tuo filtro le informazioni che ti arrivano. Sarà il modo migliore per mantenere il tuo spirito indipendente.