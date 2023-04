Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 9 al 16 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi le conversazioni con i tuoi contatti quotidiani sono importanti per te. Non li prenderai alla leggera. Vuoi che accada qualcosa di reale e genuino, non chiacchiere superficiali. Avrai l’opportunità di decidere quanto sono sinceri i tuoi amici. Usa il tuo giudizio per essere selettivo. Ariete, saprai cosa deve essere fatto per migliorare la tua vita amorosa e come farlo. Le tue emozioni ti stanno portando nella giusta direzione. Gli incontri saranno estremamente promettenti…

Toro

Questo è un giorno in cui avrai soldi nella tua mente. Questo è il motivo per cui potresti concentrarti sui tuoi beni. Potresti voler pulire qualcosa, ripararlo o prendertene cura in qualche modo. Ti senti più libero e lo sei. Toro, ora è il momento di prendere una decisione importante. Se ti trovi in una situazione di incertezza, oggi ti darà l’opportunità di vedere le cose più chiaramente e chiarirti dai dubbi che ti travolgono riguardo alla tua vita amorosa.

Gemelli

Ovunque tu vada, porti con te una boccata d’aria fresca, spostandoti da un gruppo all’altro con facilità. Dovresti lasciarti guidare dalle tue conversazioni. Nuovi contatti ti apriranno nuove strade. Tuttavia, sarai più emotivo del solito. Gemelli, se sei single, è tempo per te di lasciare la tua tana perché gli incontri che potresti avere sono pieni di potenziale a lungo termine. Il tuo modo di essere e il tuo modo di esprimerti sono pieni di fascino.

Cancro

“Libertà o morte”, farai di questo il tuo mantra e saprai come usarlo. Oggi, il tuo programma sarà vuoto, così tanti Cancro saranno in grado di prendersi un giorno libero. Alcuni aspetti delle tue relazioni con gli altri, che sembrano anodini, potrebbero assumere un’importanza significativa nei tuoi piani. Sarai in grado di comunicare il bruciore dei tuoi sentimenti in modo abbastanza naturale senza irritare il lato sensibile del tuo partner. Dovresti essere audace e avrai successo oltre le tue più rosee speranze.

Leone

Oggi, anche i tuoi figli penseranno che sei infantile, il che ti farà precipitare in pensieri oscuri. Pensavi di essere così serio, e poi sei stato assalito dai dubbi. Dovresti prenderlo come un complimento. Significa che, in fondo, non vuoi crescere. Dovresti allontanarti dalla routine quotidiana per avere fortuna. Leo, potresti essere incoraggiato da un progetto che sta per concludersi. Fai del tuo meglio per perseverare e la fortuna sarà dalla tua parte.

Vergine

Entrerai in un nuovo lavoro o ambiente con assoluta facilità. All’improvviso sarai su un terreno familiare e sarai in grado di trovare il tuo equilibrio senza problemi. Il cambiamento ti stimola mentre gli altri lo trovano allarmante. Vergine, dovresti lasciarti guidare dal tuo stile e dalla tua intuizione. Una storia d’amore ti causerà problemi. Non lasciare che le cose vadano fuori controllo e assicurati di attenerti alla logica per superarlo. Non prendere decisioni definitive, mentre altri lo trovano allarmante. La tua capacità di adattamento farà miracoli.

Bilancia

Sei pieno di creatività e inventiva e possiedi uno spirito di amicizia che piace a tutti. Tuttavia, questo non significa che non devi separare i tuoi rapporti commerciali da quelli privati. Ognuno ha il suo posto. Gli attuali alti e bassi della vita ti irritano particolarmente. Dovrai fare uno sforzo per mettere le cose in prospettiva, ma ci riuscirai. Bilancia, oggi desideri viaggiare o fare qualcosa per espandere i tuoi orizzonti. Sei affamato di vita, avventure ed esperienze emozionanti.

Scorpione

Oggi le tue esperienze emotive sono più intense del solito. Ad esempio, potresti attirare persone potenti e intense verso di te. Tuttavia, potresti anche provare invidia o gelosia. Sembrerai più profondo del solito e questo sarà riconosciuto. Esercitare di più e bere più liquidi sarebbe una buona idea per ricaricare le batterie. Ti aiuterebbe a schiarirti le idee. Scorpione, è giunto il momento di approfittare dei piaceri del momento… Guardi i tuoi dubbi con sano scetticismo.

Sagittario

Questo è un giorno in cui il Sagittario concentrerà la sua attenzione sulle relazioni più personali: coniugi, partner e amici intimi. Potresti essere un po ‘bisognoso. I conflitti saranno più emotivi. Dovresti proteggerti dalle reazioni istintive. Dovresti fermarti e riflettere sulle cose prima di agire impulsivamente. La tua capacità di fare sacrifici per coloro che ti sono vicini farà molta strada. Ti permetterà di forgiare legami emotivi duraturi.

Capricorno

Molto probabilmente dovrai mettere da parte una parte della tua giornata per svolgere un servizio per qualcuno o fargli un favore o lavorare per suo conto. Questo non significa che tu sia un martire. Vale la pena fare il miglio supplementare per gli altri. È probabile che alcuni Capricorno si riuniscano con vecchi amici e organizzino una serata insieme. Sarai così eccitato che è tutto ciò a cui sarai in grado di pensare tutto il giorno. Riprenderai esattamente da dove avevi lasciato anni fa. Ti sentirai come se non fosse passato del tempo.

Acquario

Questo è un giorno in cui, se non fai ciò che ti appassiona veramente, potresti finire scontroso e irritabile. Il tuo equilibrio dipende da quanto riesci ad esprimerti: più puoi, più ti sentirai a tuo agio. Pensa a questo prima di scegliere il tuo percorso. Avrai un irresistibile bisogno di segnare punti con il tuo partner. L’Acquario, tuttavia, fa un passo indietro prima di esprimere i tuoi pensieri. Le relazioni con gli amici ti aiuteranno a fare il punto e vedere le cose più chiaramente.

Pesci

Le scelte che fai oggi saranno più importanti di quelle che hai fatto prima. Guarda al futuro e a come ci arriverai. Il tuo ottimismo e la tua gioia di vivere ti danno prospettive promettenti per incontrare nuove persone. Quando condividi le tue passioni con le persone a te vicine, puoi essere decisamente affascinante. Pesci, la tua personalità si presta a una certa arte di vivere, quindi dovresti prenderti il tempo per mangiare o fare shopping.