Ti interessa sapere chi è Fabrizio Baldassari marito di Alessandra Pierelli? Età, figli e lavoro

Fabrizio Baldassarri ha convolato a nozze nel 2011 con Alessandra Pierelli, che fu selezionata dal tronista Costantino Vitagliano. Proprio quest’ultimo è riconosciuto come il pioniere del ruolo di tronista di Uomini e Donne e, infatti, scelse lei, Pierelli, tra le varie pretendenti.

Dopo aver concluso altre due relazioni significative, una con Giancarlo Pantano e un’altra con Guglielmo Stendardo, Pierelli attraversò un periodo in cui, come avrebbe rivelato lei stessa in alcune interviste, non si fidava degli altri, specialmente per iniziare un nuovo legame.

Come avrebbe raccontato la stessa Pierelli in alcune interviste, in seguito incontrò il suo attuale marito, Baldassarri. Quest’ultimo avrebbe deciso di corteggiarla a lungo prima di sposarla.

Il loro amore Pare che la donna abbia anche raccontato che, dopo un lungo corteggiamento, l’uomo le chiese di trascorrere cinque giorni insieme e, dopo quei giorni, si sarebbero divisi per sempre oppure si sarebbero uniti in matrimonio.

Alla fine, i due si sposarono nel 2011. Sembra anche che Pierelli abbia dichiarato che, poiché in quel periodo era diffidente, voleva testare fino a che punto Baldassarri fosse disposto ad arrivare e, infine, si sono sposati e ora vivono felicemente insieme.