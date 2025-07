Incidente a Palermo coinvolge scuolabus con otto bambini a bordo; il conducente e una maestra feriti. Quattro mezzi coinvolti nell’impatto

Oggi, un incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus carico di bambini a Palermo, precisamente in via Generale Rodolfo Corselli. L’incidente ha avuto luogo nel quartiere Brancaccio, all’incrocio con corso dei Mille, e ha visto coinvolti in totale quattro veicoli, compreso il pulmino giallo che trasportava otto alunni. I piccoli sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina, dove sono stati sottoposti a vari accertamenti.





L’incidente ha causato ferite anche al conducente dello scuolabus e a una maestra, entrambi trasferiti presso il pronto soccorso Buccheri La Ferla per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le prime notizie indicano che le loro condizioni non destano preoccupazione, così come quelle dei bambini, sebbene siano stati disposti ulteriori esami per escludere eventuali traumi interni non immediatamente evidenti.

Oltre allo scuolabus, l’incidente ha coinvolto una Opel, il cui conducente è rimasto illeso, e un’Ape Piaggio e un’Audi che erano parcheggiati lungo il marciapiede. Le autorità competenti sono intervenute sul posto per gestire la situazione e raccogliere informazioni utili. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale di Palermo hanno chiuso al traffico il tratto di strada per garantire l’arrivo dei soccorsi e per effettuare i rilievi necessari.

Dai controlli amministrativi effettuati, è emerso che lo scuolabus, intestato al centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese, era in regola, risultando provvisto di assicurazione e revisione. Questo aspetto è fondamentale per garantire la sicurezza dei mezzi utilizzati per il trasporto dei bambini.

L’incidente di oggi rappresenta il secondo episodio che coinvolge uno scuolabus a Palermo in pochi giorni. Il primo luglio, un altro mezzo si era capovolto dopo aver sbandato e urtato un muretto. Anche in quel caso, i bambini a bordo erano stati feriti e trasportati in ospedale, ma successivamente erano stati dimessi senza gravi conseguenze.

La frequenza di incidenti che coinvolgono scuolabus solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti scolastici nella città. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di garantire che vengano adottate misure adeguate per prevenire futuri incidenti. È fondamentale che i mezzi utilizzati per il trasporto degli studenti rispettino rigorosi standard di sicurezza per proteggere i più giovani.

Le famiglie dei bambini coinvolti nell’incidente di oggi sono state informate della situazione e sono state rassicurate riguardo alle condizioni di salute dei loro figli. La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta, e le autorità stanno lavorando per garantire che tutti i protocolli siano seguiti.

Resta da vedere come verranno gestiti gli aspetti legali legati all’incidente, e se ci saranno conseguenze per i conducenti coinvolti. La polizia municipale di Palermo continuerà a indagare per chiarire le dinamiche dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.

Il supporto psicologico per i bambini e le loro famiglie potrebbe essere necessario per affrontare le conseguenze emotive di un’esperienza traumatica come un incidente stradale. È importante che vengano messe in atto risorse adeguate per aiutare i piccoli a superare questo momento difficile.