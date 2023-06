Oroscopo Paolo Fox domani 9 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Il lavoro sarà, paradossalmente, la soluzione a un problema personale che ti preoccupa e che ha a che fare con la famiglia. Incontrerai qualcuno che non vorresti vedere per strada. Non appena ti prendi cura di te stesso, noterai un grande miglioramento del tuo stato di salute. La tua forza naturale è grande, quello che succede è che maltratti troppo e troppo spesso il tuo corpo. Il tuo cattivo umore causerà situazioni di tensione nella tua cerchia di amici. Dovrai fare uno sforzo per cambiare il tuo atteggiamento ed essere più ricettivo verso gli altri.

Non perdere la testa per problemi economici, non ne vale la pena perché le complicazioni attuali sono temporanee. Non prendere decisioni che non possono essere annullate. Ora stai attraversando un momento difficile nelle relazioni sentimentali, ma presto ti riprenderai e sarai in grado di fare progressi costanti nel campo della stabilità emotiva. Armatevi di pazienza quando parlate con i vostri figli o con i vostri genitori, non aspettatevi che tutto si risolva la prima volta e soprattutto non siate tentati di imporre le vostre opinioni.

Acquario

Stai attento all’attacco di un virus o di altri agenti che possono causare malattie, fuggi da spazi dove puoi prendere qualcosa. Sei debole e puoi ricadere. I piccoli mal di testa che ti sta dando la salute scompariranno solo quando ti metterai nelle mani del dottore. Nel frattempo, peggiorerai solo. Se hai un po’ di tempo libero, non usarlo al lavoro se possibile. Aggiorna un po ‘i tuoi hobby o semplicemente fai una passeggiata e cogli l’occasione per pensare un po’ al futuro.

Pesci

La motivazione che hai raggiunto sul posto di lavoro ti aiuta ad affrontare i problemi, anche personali, in modo molto ottimista e che ti spinge in avanti. Inizi la giornata con il piede giusto e questo ti lancerà per il resto della giornata. Il divertimento ti aspetta in modo pacato ma profondo, in attività che hanno a che fare con la famiglia. Tutto è da parte tua per riportare in salute il tuo corpo, dopo alcuni giorni di debolezza. Nonostante l’aiuto delle stelle, devi anche fare qualcosa da parte tua.