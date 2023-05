Oroscopo Paolo Fox domani 9 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Sebbene a breve termine il lavoro straordinario ti porti denaro e prestigio, a lungo termine porterà problemi con la tua famiglia, specialmente con il tuo partner. La tua salute oggi dovrà affrontare una prova per la quale non sei del tutto preparato dal punto di vista psicologico. Pensa che presto passerà e sarai lo stesso di sempre. D’ora in poi sarai più selettivo con i tuoi amici e non affiderai le tue intimità o questioni personali a chiunque. Hai avuto un’esperienza traumatica.

Toro

Emotivamente questo non sarà uno dei tuoi giorni migliori, è possibile che ad un certo punto toccherai la depressione. Prova a camminare e incontra amici che ti sollevano il morale. Se vuoi che gli altri accettino le tue proposte, devi prima analizzare i loro desideri. Prova a nuotare con la corrente. In campo sentimentale stabilità positiva. Devi separare da te tutto ciò che ti fa soffrire, ma valorizzando ciò che è veramente giusto. Qualcuno vicino a te ti darà buoni consigli e dovresti tenere conto di tutto ciò che ti dicono.

Gemelli

Buon giorno per trascorrerlo con il tuo partner, fai programmi in modo da poter trascorrere una giornata indimenticabile. Le cose non potrebbero andare meglio per te, condividi tutto ciò che ti interessa. Anche se ti sveglierai con poca voglia di fare le cose e sarai attratto dall’idea di lasciar passare la giornata nel vuoto, cerca di superare lo scoraggiamento e approfitta della giornata per portare avanti le cose in sospeso. Il dolore che soffri è temporaneo, non devi preoccuparti troppo. Tuttavia, dovresti riposare. Opportunità molto preziose si stanno avvicinando nel mondo degli affari.

Cancro

Non scoraggiarti così presto se stai cercando un partner. Se non ottieni quello che vuoi, insisti ragionevolmente per vedere fino a che punto puoi andare. Nonostante tutto sembri indicare che questo sarà un giorno come gli altri, la fortuna ha in serbo per voi una sorpresa che allieterà la vostra giornata da mezzogiorno in poi. Un amico avrà qualcosa da fare. La tua mente sarà una miniera di idee. Oggi dirai verità che risveglieranno la coscienza di coloro che sono stati addormentati. Penserai di più a te stesso e non ti distruggerai cercando di cambiare le persone.