Oroscopo Paolo Fox fine settimana 7-8 gennaio 2023, previsioni giorni seguenti

ARIETE

Vi sentite inquieti durante il cambio di Luna, venerdì 6 in Cancro, e si fa sentire pure il 7, ma poi la stessa Luna piena diventa magnifica per l’amore dal segno della vostra fortuna, Leone. Il resto della settimana porta transiti efficaci per riorganizzare casa e vita dei figli; con l’aiuto di Giove vi riesce pure un bel colpo professionale. Cercate di essere più discreti; attenti ai voltagabbana. Dovete, certo, considerare il parere degli altri, ma fino a un certo punto. Voltate le spalle a certe persone e non tornate indietro. Il 2023, anno della vostra vita, è appena iniziato. INCONTRO SÌ: è già tempo di nuovi amori! Venere alla ricerca cadrà, come sempre, su Marte in Gemelli.

TORO

Piena sorgeva la luna e intorno all’ara le fanciulle cretesi, coi molli piedi, danzavano” … Proprio come un tempo Saffo, anche voi siete rapiti dalla magnifica Luna piena che si accende nel cielo venerdì 6 sera in Cancro, segno amico. Una luce benefica per il vostro amore, che aiuta a superare le eventuali crisi di Venere-Saturno, ma siete voi che dovete andare incontro per primi. Un’efficace spinta in avanti, del tutto inaspettata, vi permette di affrontare il lavoro con grinta. Fuori discussione gratifiche finanziarie, aspettate solo l’apertura delle banche. INCONTRO SÌ: non perdetevi il Cancro nella notte di Luna piena. È come una magia d’Oriente.

GEMELLI

Siete stati così aspri ultimamente. In ogni rapporto, anche il più riuscito, c’è sempre qualche ombra che facciamo tacere, ma che alla lunga può indebolire il rapporto. Un pezzetto di carbone riguarda le vostre inevitabili assenze nella vita coniugale l’anno scorso. La Luna piena nasce venerdì 6 in Cancro, diventa romantica l’8 e 9 in Leone, in buon aspetto con Marte, Venere e Giove. Mix astrale perfetto per trovare l’amore della vita. Ricordate che gennaio e febbraio sono i mesi giusti per una svolta nel lavoro; fare cambiamenti nel 2023 non sarà sempre facile. INCONTRO SÌ: due sorrisi che si incontrano finiscono per baciarsi. Con l’Ariete si può fare molto di più.

CANCRO

Tocca a voi quest’anno chiudere in bellezza le vacanze natalizie, con la Luna piena che nasce la sera della Befana proprio nel vostro segno. Si tratta di un segnale benaugurante per il vostro 2023, anche durante l’anno se dovrete sottostare a qualche pressione planetaria. Tante sono le cose che non funzionano, molte anche le vostre lacune, il mondo sembra andare avanti senza di voi… Ma quando risplende nel segno una Luna come questa, le porte della fortuna si aprono! E vi trovate protagonisti del film “Stregata dalla Luna”. INCONTRO SÌ: Pesci, vorrebbe baciarvi, fare l’amore con voi, ma ha l’anima così vaga…

LEONE

Quest’anno è di certo migliore rispetto all’anno passato, anche se non avete ancora la percezione dell’ottimo influsso di Giove in Ariete. Siete trattenuti da Saturno e da Venere in opposizione dalla casa delle collaborazioni. Disturbo destinato a passare; in maggio sarete in possesso di tante monete d’oro, vostro metallo zodiacale. Intanto, domenica 8 e il 9 arriva una Luna d’argento, in trigono con Giove, coinvolgente per l’amore, grazie alla partecipazione di Marte. Famiglia in primo piano, cercate di dimenticare qualche avvenimento passato. INCONTRO SÌ: Sagittario, se ne avete uno controllatelo. Se è il primo incontro, controllatelo lo stesso.

VERGINE

Prestigio, successo, guadagno. Viaggi, incontri e notizie da un ambiente che non è il vostro, cominciate pure a pensare a un’energica cura per qualche vecchio malessere. Gennaio e febbraio presentano un’ottima geometria astrale per la salute e l’attività lavorativa, assolutamente non male per l’amore, in tante coppie però è condizionato da Marte quadrato. Quello che conta per l’Epifania 2023 è la stupenda Luna piena che nasce proprio nella magica sera in un punto del cielo che per voi rappresenta la realizzazione di un sogno, di una speranza. INCONTRO SÌ: cantando sotto la pioggia, come nei film. Di questo ha bisogno un Cancro innamorato.

BILANCIA

Le fasi lunari nel periodo del Capricorno sono sempre difficili, specie quando nasce la Luna piena in Cancro, un po’ folle. Succede venerdì sera, Epifania, ma già dal 5 a qualcuno arriva un pezzo di carbone. Meritato? Non meritato? Secondo noi avete fatto più del dovuto, quindi il coniuge e altre persone vicine (pure collaboratori) esagerano, ma non protestate. Giove richiede più attenzioni verso una persona cara, forse un parente acquisito. Avete intorno tante persone che vi vogliono bene. Solo questo conta. E c’è Marte che guida alla conquista! INCONTRO SÌ: Venere invece è al vostro fianco nella conquista del Sagittario che si illude di scappare.

SCORPIONE

Venerdì 6 un’imponente Luna piena nasce nel lontano Cancro, ma è molto vicina al vostro cuore. In ogni Scorpione si nasconde un mago che per istinto conosce il linguaggio eterno delle stelle… Se volete che vi sia svelato qualche segreto sul futuro, interrogate questa Luna, una casta diva come nella Norma di Bellini. La Befana è una festa che vi appartiene; riuscite a provare un gusto sadico quando trovate del carbone nel sacco. Poi in men che non si dica vi riprendete alla grande con la vostra sensualità irresistibile, conosciuta da molti. INCONTRO SÌ: una certa fortuna finanziaria. Argomento che interessa più il venale Capricorno che voi.

SAGITTARIO

L’Epifania è anche la festa del vostro segno (e del Capricorno). Alcuni studiosi sostengono che fu la luce di Giove congiunto a Saturno “la stella cometa” che guidò i Magi fino a Betlemme. Entrambi i pianeti ora sono in sintonia perfetta per voi; magnifico anche il Plenilunio che nasce in Cancro e poi, domenica 8 e il 9 arriva al Leone. Sono i due giorni più belli dell’inverno, viveteli intensamente. La Toscana è la vostra patria, con la sua arte, i suoi colori, i profumi, la gente, il cielo. Un punto ideale d’arrivo. Ma prestate attenzione al coniuge, Marte è strano. INCONTRO SÌ: Acquario. I suoi grandi occhi, ipnotici, ricordano un laghetto in una grotta.

CAPRICORNO

Avrete il coraggio di mettere in gioco “tutto” di voi stessi? Sappiate che è un rischio che in questo momento vale la pena correre. L’amore, nella vostra vita, arriva sempre di corsa. E proprio venerdì 6, l’Epifania, festa-omaggio al vostro segno, guidato da Saturno (sempre in vostra difesa), una grande Luna piena in opposizione vi lancia un’eccitante sfida: vogliamo fare l’amore? Nei giorni seguenti nascono anche nuove guerre professionali- domestiche, Spazzate via, spezzate, tutto quello che non va. INCONTRO SÌ: lo sapete che voi e il volitivo segno del Toro siete due rami dello stesso albero?

ACQUARIO

La vostra geometria astrale è tra le più invoglianti. Fino ad aprile non c’è una stella che vi disturbi, a parte qualche Luna e ovviamente Urano in Toro. L’Epifania esplode sotto Luna piena in Cancro, segno amico del lavoro, protettore della salute, ammiratore delle vostre qualità. Se avete un bel conto in banca, ancora meglio. Quale che sia il segno amato, ora pretende una più coinvolgente intimità. Venere impazza nel segno, guardata dai due amanti concorrenti, Marte e Giove. Qualcuno tra voi è indeciso tra due cuori? Saturno farà la scelta definitiva. INCONTRO SÌ: Gemelli, a questo punto, la scelta più ovvia. Prendi uno, ma ti porti a casa due…

PESCI

L’amore manifesta la sua natura sin dall’inizio, al primo incontro. L’Epifania 2023, che precede il ritorno di Saturno nel segno (marzo), vi saluta con la Luna più bella: venerdì 6 diventa Piena in Cancro, segno della vostra fortuna. Nel caso dovesse portarvi un tipo niente male, sentirete immediatamente qualcosa di nuovo nel cuore. Da questo punto di vista siete al primo posto dello zodiaco, ma sapete anche allietare la famiglia e gli amici, con un sorriso, una battuta. Però amate anche il potere e, quando puntate a qualcosa, non avete paura di niente e nessuno. INCONTRO SÌ: le stelle diventano lampioni sulla strada della felicità, illuminano anche il Leone.