Oroscopo Paolo Fox i segni compatibile con la Bilancia

Quali sono i segni con cui la Bilancia va d’accordo meglio? Questo segno squisito e armonioso attira l’attenzione sul suo cammino. È molto facile stabilire un contatto con lui e la sua compagnia è sempre piacevole. Tuttavia, sentirai che alcuni segni sono ideali e che altri vanno bene per condividere solo un po ‘.

Sono diversi, ma sono la conferma che gli opposti si attraggono. L’Ariete è tutta forza, un vortice che avanza sicuro e inarrestabile. La Bilancia è pura armonia e dubita di ogni decisione, perché non vuole commettere errori. Questa differenza li renderà molto ricchi e allo stesso tempo si ammireranno a vicenda. Ma entrambi sono avventurieri in cerca di novità, quindi dovranno mettere le batterie in modo che la relazione, nel tempo, non finisca per essere monotona.

Compatibilità della Bilancia con il Toro

Cercano la stessa cosa e sono molto simili. Gli amanti della bellezza e dell’armonia, belli e attraenti, saranno irrimediabilmente attratti. Vivranno in una bolla di piacere e sapori squisiti che si nutriranno. Tuttavia, la Bilancia, che è molto indipendente, potrebbe sentirsi un po ‘sopraffatta dal Toro che vuole più stabilità. E questo a volte temerà di perdere l’avventurosa Bilancia. Tuttavia, è molto facile per loro superare queste insidie perché è più ciò che li unisce che ciò che li separa.

Compatibilità della Bilancia con Gemelli

Sono proprio così, due segni d’Aria che cercano avventura e saggezza. Puoi passare ore a parlare senza annoiarti con argomenti di conversazione che suscitano il continuo interesse di entrambi. Condividono anche una passione molto fantasiosa e potente che ha appena rafforzato l’unione. Vivranno insieme esperienze molto sensuali. I due sono molto aperti, quindi saranno sempre disposti a unirsi alle proposte l’uno dell’altro. Certo, la Bilancia può diventare un po ‘prepotente, ma è difficile per i Gemelli gettargliela in faccia.

Compatibilità della Bilancia con il Cancro

Non vi inganneremo. Sono diversi per un po ‘. La Bilancia è socievole e irrequieta e passerebbe la giornata incontrando persone. Il Cancro è familiare e tranquillo e per lui la cuspide di un weekend è: coppia, coperta e film. Quindi, entrambi dovranno cedere. Ma la cosa buona è che quando lo faranno scopriranno che non hanno perso, ma che hanno vinto. La tua vita sarà più piena di ciò che l’altro può portarti. Usciranno dalla loro zona di comfort e questo sarà molto buono per la relazione.

Compatibilità della Bilancia con Leone

Sono due segni eleganti che amano la bellezza e il buon vivere. Scintille di passione voleranno tra loro non appena si incontreranno. Si divertiranno, rideranno, parleranno, faranno cose folli … I due sono molto ottimisti e insieme non c’è posto per loro per deprimersi perché tirano fuori il loro lato più vitale. Sarà un vortice di emozioni e sentimenti che non si fermeranno. Certo, devono essere fedeli, soprattutto la Bilancia deve evitare di flirtare, che il Re della giungla è molto geloso.

Compatibilità di Bilancia con Vergine

Si può diventare molto felici insieme. Ma per questo la Bilancia deve arrendersi al cento per cento e non flirtare con nessuno, che a volte lo dà là fuori e non è piacevole per l’altra persona. Entrambi i segni amano le emozioni profonde e calme e si completano a vicenda perfettamente. Una Vergine, ad esempio, è ciò di cui la Bilancia ha bisogno per ordinare la sua economia e altri aspetti della sua vita. E una Bilancia è ciò che andrà perle alla Vergine per godersi la vita da un punto di vista più giocoso e incoraggiare la loro parte più creativa. Quindi questi due segni possono stare insieme per tutta la vita e tirare fuori il meglio l’uno dall’altro.

Compatibilità Bilancia con Bilancia

È un’unione perfetta con un’alta compatibilità e molti punti di essere per sempre. Entrambi sono raffinati, esteti, divertenti e buenrolleros. È impossibile per loro non sommarsi. L’intesa tra i due è molto profonda ed entrambi hanno gli stessi limiti etici. Inoltre, di solito hanno bisogno di tempo per connettersi con se stessi e isolarsi un po ‘. Ma poiché la stessa cosa accade a loro, si capiscono perfettamente e non devono dare spiegazioni. Solo supporto. Perché questo è un altro vantaggio di questa coppia, che farà affidamento su assolutamente tutto. L’unico problema è che i due dubitano molto e a volte quei dubbi li paralizzano. Saranno la tipica coppia che può passare anni a decidere se acquistare una casa o trasferirsi in una in affitto.

Compatibilità della Bilancia con lo Scorpione

Il gioco di seduzione tra questi due segni è apoteosico. Si divertono molto a flirtare, tentarsi a vicenda, sfidarsi, cercarsi dolcemente. Ed è un gioco che non ha fine, perché si rinnova e poiché i due possono essere molto mutevoli sono sempre disposti a sorprendere l’altro. Lo Scorpione vive molte emozioni, ma a volte lo superano. La Bilancia ti aiuterà a riconoscerli e a nominarli. Lo Scorpione, che è più audace e più determinato, aiuterà la Bilancia a prendere decisioni senza darle così tanti turni e ritardarli così tanto. Sono molto diversi, ma assolutamente complementari, quindi troveranno soluzioni a tutti i loro conflitti. La Bilancia smetterà di flirtare con gli altri all’intensità dei sentimenti dello Scorpione e quando diventa geloso o intenso, toglierà il ferro dalla situazione e lo farà sorridere. Sono due segni le cui differenze li avvicinano.

Compatibilità della Bilancia con il Sagittario

L’Aria della Bilancia incoraggia il fuoco del Sagittario e insieme possono con ciò che propongono. Sono due segni facili da portare, che non mangiano la testa o drammatizzano. Sanno che la vita è di due giorni e sono in questo mondo per divertirsi, quindi la relazione aiuterà entrambi ad essere più felici. L’energia di questi due segni è molto positiva e ne trarranno reciproco beneficio. Il Sagittario improvvisa costantemente e non ha paura dell’avventura, quindi porterà la Bilancia fuori dai suoi dubbi eterni. D’altra parte, la Bilancia farà conoscere al Sagittario nuove idee, aumentare le proprie conoscenze e sviluppare un gusto estetico. È una relazione molto positiva.

Compatibilità della Bilancia con Capricorno

È una relazione su cui bisogna lavorare, perché sono molto diversi in molte cose. Ma entrambi sono anche tolleranti e generosi, quindi se sono davvero innamorati finiranno per apprezzare le virtù e persino i difetti dell’altro. Il Capricorno darà alla Bilancia un po ‘di ordine e la aiuterà a far avanzare i suoi obiettivi. D’altra parte, la Bilancia diffonderà la tua gioia di vivere e toglierà al Capricorno il pessimismo che a volte lo accompagna.

Compatibilità della Bilancia con l’Acquario

Sono una coppia 10. È così chiaro. Sono entrambi Air e sanno capirsi come nessun altro. Estroverso, sociale, ottimista, divertente e non convenzionale. Sono nati per stare insieme. E anche insieme la dolcezza si esalta e si può instaurare un rapporto davvero profondo in cui si potrà toccare l’anima. I due hanno anche bisogno di tempo per la solitudine, quindi la rispetteranno senza problemi.

Compatibilità della Bilancia con Pesci

È un rapporto molto speciale, perché essendo onesti a priori non li immagini insieme. Forse nemmeno loro. Ma quando si incontrano e si innamorano sentiranno qualcosa di molto speciale che li farà cambiare molti atteggiamenti e crescere come persone. I Pesci possono sembrare troppo misteriosi per la Bilancia spontanea, ma è proprio questo che lo affascinerà. La Bilancia può imporre all’inizio il timido Pesci, ma sarà contagiata dalla sua gioia di vivere. Entrambi condivideranno i loro sogni e un’intimità molto dolce.