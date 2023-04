Oroscopo Paolo Fox i segni compatibile con l’Acquario

Quali sono i segni con cui l’Acquario va più d’accordo? Sono contraddittori: sociali ma anche freddi, altruisti ma individualisti. Gli Acquario hanno molti amici, ma quando si tratta di relazioni profonde sono molto più selettivi di quanto sembri.

Compatibilità dell’Acquario con l’Ariete

Saranno affascinati perché sono due segni travolgenti ma ognuno a suo modo. L’Ariete va avanti a tutto vapore attraverso la vita, agendo senza paura e guidato dalla sua intuizione. Gli Acquari camminano per il mondo meravigliandosi dei dettagli da cui traggono brillanti conclusioni che altri segni non raggiungerebbero mai. Entrambi sono profondamente indipendenti e quindi si rispetteranno a vicenda. Ma dovranno sincronizzare i loro ritmi vitali in modo che non ci sia così tanto ritardo.

Compatibilità dell’Acquario con il Toro

Non hanno una grande compatibilità, ma poiché i due amano le sfide, se sono innamorati lasceranno la pelle in modo che la loro storia d’amore si realizzi. Il Toro vuole stabilità e l’Acquario vuole che capiscano che a volte è lì e altre volte ha bisogno di fuggire da tutto. Gli interessi dell’Acquario sono molti e l’amore è uno di questi. Questo atteggiamento può rendere il Toro dedicato un po ‘sospettoso o timoroso di essere ferito. Tuttavia, con un piccolo sforzo da parte dei due, raggiungeranno una relazione molto speciale.

Compatibilità dell’Acquario con Gemelli

L’unione tra Acquario e Gemelli è una delle più speciali che si possano trovare. Sono due segni pieni di idee intellettuali e proposte creative. La parte intellettuale li unirà così come il loro modo di affrontare la vita, lontano dalla convenzionalità. Entrambi sono diversi, lo sanno e si sostengono a vicenda per questo. La forza e la sicurezza che si danno l’un l’altro li aiuta ad arrivare dove vogliono andare. Devono rispettare la loro indipendenza, ovviamente. A volte, l’Acquario potrebbe voler legare i Gemelli e i Gemelli potrebbero anche richiedere ulteriori dimostrazioni dall’Acquario. Ma raggiungeranno rapidamente accordi.

Compatibilità dell’Acquario con il Cancro

Non sarà un’unione facile, ma l’amore può fare tutto e questi due segni amano in modo diverso, ma molto profondo. Il cancro ha bisogno di molte coccole e molta attenzione costante. E all’Acquario piace essere lasciato avanti e indietro ogni volta che ne ha voglia. Ciò significa che ci sono punti di attrito che possono essere risolti con uno sforzo da parte di entrambi. Il Cancro dovrebbe essere meno esistente e l’Acquario più dettagliato e da lì raggiungere patti che li aiutino a superare le loro differenze e godere del loro amore.

Compatibilità dell’Acquario con il Leone

I due sembrano più simili di quanto possano sembrare a prima vista. Sono padroni del loro destino, non si sottomettono ai dettami sociali e sono responsabili solo verso se stessi. Ma ancora, ci sono cose che li separano. L’Acquario è molto da stare nel suo mondo e questo non va nulla al Leone, che può diventare geloso o semplicemente fare i capricci perché non è al centro dell’attenzione. E queste cose possono tirare indietro un po’ l’Acquario. Dovranno essere d’accordo affinché la relazione si realizzi.

Compatibilità dell’Acquario con Vergine

La verità è che hanno poche cose in comune. Vedono la vita in modo diverso, a volte si potrebbe dire il contrario. La relazione potrebbe essere formata se proviene da un’amicizia. Se si conoscono, troveranno punti di connessione. Uno di questi sono gli ideali. Se li condividono, qualcosa di molto speciale emergerà quasi certamente tra di loro. In questo caso, inoltre, la loro differenza di caratteri sarà complementare e li aiuterà a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

Compatibilità dell’acquario con Bilancia

Che coppia! Sono tali per cui. Entrambi sono dell’elemento aria, quindi la loro mente non si ferma mai e verranno portate idee e punti di vista innovativi che li faranno crescere come persone e come coppia. Questi due segni non si annoieranno mai insieme e difficilmente permetteranno alla monotonia di toccarsi. Sono molto socievoli, quindi trascorreranno le vacanze e in incontro, ma riservano comunque spazi per liberare la profondità dei loro pensieri. A nessuno dei due piacciono i combattimenti, quindi il dialogo eviterà conflitti, poiché sono molto ragionevoli e sanno come argomentare bene. Come culmine vivranno una sensualità piena di sfumature, fantasie, novità e romanticismo. Viva questa coppia!

Compatibilità dell’Acquario con Scorpione

Ci vorrà un po’ di tempo prima che diventino una coppia equilibrata. È probabile che vivano una passione intensa e, non lo neghiamo, che litighino molto. Ed è che lo Scorpione è intenso e vuole che, se è in una relazione, l’altro metta tutta la carne allo spiedo e faccia di tutto per lui. E l’Acquario ha bisogno del suo spazio vitale per caricare le batterie e dedicare tutto l’amore al suo partner. Hanno tempi molto diversi. Ma a entrambi piacciono le sfide ed è possibile che diano tutto per far andare avanti le cose.

Compatibilità dell’Acquario con il Sagittario

È quasi impossibile per la routine raggiungere una relazione tra questi due segni che sono nati per divertirsi, per andare oltre, per poter fare tutto con il sorriso sulle labbra. Insieme si valorizza il più positivo di ognuno. È una delle unioni più raccomandate dell’oroscopo. I due sono davvero nobili oltre che profondamente avventurosi, quindi l’accordatura è garantita dal minuto zero. Sentiranno di aver trovato l’ultima delle loro scarpe e che con quella persona possono essere ancora migliori. L’amore sarà complice e puro tra loro.

Compatibilità dell’Acquario con il Capricorno

Può funzionare e durare anche una vita, ma per questo i due dovranno fare un esercizio di empatia e capire che l’altra persona ha un criterio diverso dal tuo. Se ci riescono, tutto sarà miele su fiocchi. I Capricorno si eccitano e abbandonano la loro solita timidezza. E gli Acquari si concentreranno. Inoltre, i due, che sono molto socievoli, apprezzeranno i loro impegni. È abbastanza difficile che una relazione tra questi due segni finisca per cadere nella routine. Ci sarà sempre qualcosa che sarete entusiasti di fare insieme.

Compatibilità dell’Acquario con l’Acquario

Il rapporto di entrambi i segni a livello intellettuale è totale. L’Acquario sono i segni più innovativi dell’oroscopo, quindi insieme troveranno finalmente qualcuno con cui discutere gli argomenti che li interessano così tanto. La comunicazione sarà fluida ed entrambi rispetteranno il tempo di cui hanno bisogno per se stessi. Non è facile, perché altri segni gli rimproverano questo atteggiamento. Ora finalmente si sentiranno capiti. Ad ogni modo, entrambi sono molto cerebrali e questo, a volte, può far raffreddare un po ‘la relazione. Sono anche abbastanza imprevedibili, quindi possono confondersi a vicenda.

Compatibilità dell’Acquario con Pesci

Come amici, la storia funzionerebbe perfettamente. Ma se considerano di essere una coppia, i due dovranno fare uno sforzo per mettersi nei panni l’uno dell’altro e raggiungere alcuni accordi. Pesci è molto sensibile e intuitivo. Si lascia trasportare dalle sue emozioni e ha un suo universo pieno di sogni e aspirazioni. D’altra parte, l’Acquario è più pratico e passa tutto attraverso il filtro della ragione.