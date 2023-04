Oroscopo Paolo Fox i segni compatibile con lo Scorpione

Quali sono i segni con cui gli Scorpioni vanno più d’accordo? Questo oroscopo non lascia nessuno indifferente. Irrompe nella vita degli altri piena di mistero e sensualità. Ma è molto speciale e non darà il suo cuore a chiunque. Questi segni sono quelli che hanno più punti per conquistare lo Scorpione selettivo.

Ci sono poche relazioni così appassionate come quella che si instaurerà tra questi due segni cocenti. Insieme metteranno in pratica le loro fantasie più segrete. Insieme saranno in grado di conquistare il mondo e non mancano loro ragioni perché possono raggiungere ciò che si sono prefissati di fare. Si spingeranno a vicenda per raggiungere i loro obiettivi e non ci sarà nulla a fermarli. Tuttavia, dovranno stare attenti alle scene di gelosia, perché entrambi sono molto possessivi ed entrambi amano anche flirtare molto.

Compatibilità dello Scorpione con il Toro

Sono due segni di una grande forza che creerà un’unione molto potente. Sono opposti, ma saranno attratti dal momento e quel sentimento crescerà man mano che si conosceranno. Se si arrabbiano, faranno pace sotto le coperte con incontri indimenticabili che suggelleranno e aumenteranno il desiderio che hanno di stare l’uno con l’altro. I due si offriranno a vicenda molta stabilità, ma di quella buona. Quello che si basa su forti legami tra persone che sanno quello che vogliono. Non è la necessità che li unisce, è puro fascino di aver trovato qualcuno all’altezza delle loro circostanze.

Compatibilità dello Scorpione con i Gemelli

Lo Scorpione prende molto sul serio i sentimenti. Si tratta di pensare molto a tutto e avere grandi conversazioni. I Gemelli sono molto meno seri. Ha bisogno di ridere di se stesso e di qualsiasi situazione per andare avanti. Questo è il principale punto di differenza. Bene, e che lo Scorpione è geloso e i Gemelli amano flirtare. Ma tutto questo è diluito dalla potente passione condivisa da questi due segni, chiamati a trovare insieme forme inimmaginabili di piacere. Il rapporto che sentiranno tra le lenzuola raggiungerà altri aspetti della loro vita rendendo questa relazione qualcosa di veramente unico.

Compatibilità dello Scorpione con il Cancro

Sono tremendamente compatibili e questa relazione ha molti punti di durata per tutta la vita. Si capiscono perfettamente perché si aspettano lo stesso da una relazione: supporto, sicurezza, forza… Entrambi lo daranno l’un l’altro e anche un altro aspetto che di solito non confessano: hanno bisogno di essere autorizzati di tanto in tanto a immergersi nei propri sentimenti e che quello spazio intimo sia rispettato. Lo condividono e te lo concederanno in questa relazione. È importante, tuttavia, che nessuno di voi faccia nulla che causi sfiducia nell’altro. Questi due segni sono molto sensibili e vicini al minimo sospetto di tradimento.

Compatibilità dello scorpione con Leone

Sono due forze della natura e insieme possono aspirare al meglio o al peggio. I due vogliono sempre avere il centro dell’attenzione e questo può portare a una rivalità che non sarà affatto sana. Ma si rispettano anche molto e sono molto orgogliosi l’uno dell’altro, quindi può darsi che si lodino a vicenda. Il problema è che entrambi prendono a cuore le cose ed è meglio non stringere la corda, perché quando esplodono sono incontrollabili.

Compatibilità dello Scorpione con la Vergine

C’è un’attrazione immediata tra questi due segni che seducono senza stridency ma hanno molte armi nascoste. La semplicità e la volontà della Vergine affascineranno lo Scorpione. Mentre la Vergine non potrà resistere alla seduzione dello Scorpione. Il giochino li farà impazzire. E poi potranno godere di una sensualità che li lascerà senza parole. Possono formare una coppia molto duratura, ma per questo devono smettere di rimproverarsi e, soprattutto, qualunque cosa accada non giudicarsi perché si sentirebbero traditi.

Scorpione Compatibilità con la Bilancia

Sono una coppia quasi perfetta, anche se nessuno lo direbbe, perché sono abbastanza diversi a priori. Ma sono quelle differenze che li rendono complementari, come due pezzi di un ingranaggio che funzionano meglio se messi insieme. Lo Scorpione è molto drammatico e la Bilancia ti aiuterà a liberarti del pessimismo e a prendere la vita più alla leggera, il che sarà una grande lezione per questo segno. D’altra parte, lo Scorpione, che attraversa la vita facendo passi fermi, aiuterà la Bilancia ad affrontare i suoi dubbi paralizzanti. Ti darà una spinta e ti renderai conto che non c’era così tanto, che alla fine è più facile di quanto immagini prendere una decisione. Inoltre, i due si divertono a sedursi a vicenda, quindi non si lasceranno mai cadere nella routine.

Compatibilità Scorpione con Scorpione

Può essere una coppia incredibile in cui i due raggiungono la pienezza o, male, può diventare una relazione che tocca il tossico. L’unione di due elementi dell’Acqua è molto intensa. E se coincidono negli obiettivi, non ci saranno problemi, perché avranno la forza di realizzare tutto ciò che propongono insieme. Ma se l’individualità prevale e ognuno vuole l’attenzione dell’altro per le proprie cose, si può scatenare una battaglia campale.

Compatibilità dello Scorpione con il Sagittario

Non lo neghiamo, la compatibilità tra questi due segni è piuttosto bassa, perché il loro modo di vedere la vita è molto diverso, si potrebbe anche dire il contrario. Lo Scorpione vuole approfondire la relazione, i sentimenti, l’impegno. Il Sagittario cerca novità, adrenalina, improvvisazione e divertimento. Se vi amate davvero, lo Scorpione potrebbe rinunciare alla sua serietà e godersi il vivace Sagittario, ma per questo deve essere convinto al cento per cento della sua lealtà. E il Sagittario potrebbe essere un po ‘meno mutevole e sistemarsi, ma per questo lo Scorpione dovrebbe rinunciare al dramma. Solo così questa unione avrà successo.

Compatibilità dello Scorpione con il Capricorno

Alta compatibilità tra questi segni di Acqua e Terra, che può costruire una relazione che dura per sempre. Come amici, come partner e come coppia hanno tutto per avere successo. E la passione è incredibile: piena di fantasie, ma anche di dolcezza e romanticismo. Sono due segni riservati, che si fidano solo delle persone che lo meritano, ma quando si aprono sono in grado di dare tutto per il loro partner. In questo senso, sono proprio così: entrambi hanno trovato la persona che può abbattere tutti i loro confini e a cui danno il loro amore.

Compatibilità di Scorpione con Acquario

È una combinazione problematica che comporterà il lavoro da parte di entrambi se vogliono che si realizzi. L’Acquario ha bisogno di libertà e impegno dello Scorpione, il che rende le cose complicate. Uno si sente annegato e l’altro trascurato e da lì tutto può diventare un rimprovero continuo. Ma se sono davvero innamorati, verrà fuori il loro lato più idealista, che entrambi hanno e combatteranno contro ogni probabilità per stare insieme.

Compatibilità dello Scorpione con Pesci

Questa relazione ha molto futuro, perché sono i più compatibili e anche insieme esaltano tutte le loro virtù. I due sono appassionati, intensi e leali e vogliono approfondire i loro sentimenti e la loro relazione. Quindi non avranno problemi a costruire qualcosa di molto solido, pieno di tenerezza e condito con molta passione. Si capiranno con uno sguardo e sapranno sempre di aver trovato un compagno di vita che non li tradirà mai.