Oroscopo Paolo Fox i segni compatibile con il Capricorno

Quali sono i segni con cui i Capricorno vanno più d’accordo? Questo segno ama veramente, ma non uno qualsiasi. Si innamorano profondamente di persone che sanno rispettare i loro ritmi e accarezzare la loro anima. Poi superano la loro timidezza e freddezza e mettono tutta la carne allo spiedo.

Non hanno quella che si potrebbe dire un’alta compatibilità, ma se si innamorano, i due combatteranno per quella relazione. L’Ariete troverà una sfida per conquistare il riservato e misterioso Capricorno. Anche se puoi diventare demoralizzato quando vedi che non ti lusinga quanto vorresti. Se il Capricorno si innamora dell’Ariete sarà in grado di superare la sua timidezza e anche aiutarlo ad organizzarsi. Argomentano in modo molto diverso, quindi è difficile per loro raggiungere accordi. L’Ariete è impulsivo e dice la prima cosa che viene in mente. E il Capricorno è pieno di furia e ha difficoltà a verbalizzare ciò che sente. Ma detto questo, se sono innamorati sono abbastanza testardi da far trionfare il loro amore.

Compatibilità del Capricorno con il Toro

Una relazione veramente sicura può essere stabilita tra questi due segni. I due si innamoreranno a poco a poco. Non sorprende che siano stati amici e poi sorge la scintilla dell’amore. Hanno bisogno di conoscersi prima di aprire i loro cuori e una volta che lo faranno, non ci sarà modo di fermarli. Sono molto compatibili nei loro gusti, quindi organizzeranno rapidamente un ambiente di svago consensuale in cui si sentiranno molto compresi. È un’unione con molto futuro e potenziale. Inoltre, i due non devono cambiare partner, quindi è possibile che stiano insieme per tutta la vita.

Compatibilità Capricorno con Gemelli

L’unione intellettuale di questi due segni li arricchisce entrambi. Sono due segni molto mentali che apprezzeranno l’intelligenza e la cultura l’uno dell’altro. Questo potrebbe essere ciò che potrebbe essere l’innesco della relazione: quell’ammirazione che potrebbe rapidamente trasformarsi in fascino. Ma poi, l’intimità sensuale non farà altro che sigillare questa unione che ha punti per essere molto duratura. Se lavorano insieme o avviano un’impresa, avranno successo, perché sono tremendamente complementari e sanno come lasciare lo spazio necessario a ciascuno per fare ciò che sanno fare meglio.

Compatibilità del Capricorno con il Cancro

Sono tali per cui. Questo rapporto è molto benefico e balsamico per entrambi i segni, che troveranno nell’altro il compagno di vita che darà tutto per loro e che non li mancherà mai. Entrambi sono molto leali e molto attenti con il loro partner. Non sono di dettagli stridenti ma di gesti romantici e toccanti che servono a dimostrare un amore che è fuori dubbio. Perché entrambi sentono l’amore reciproco in ogni momento e sanno che non cammineranno mai più attraverso la vita da soli.

Compatibilità del Capricorno con il Leone

Sono molto diversi, ma c’è qualcosa nella loro lealtà e nel loro coraggio che li unisce. Sono due segni che in modi molto diversi sono molto fedeli a se stessi, ai loro principi e alle persone che amano. E questo è ciò che guadagna il rispetto reciproco. Ma hanno anche modi molto diversi di concepire la vita: il Capricorno è riservato e il Leone è espansivo, per così dire dell’austerità del Capricorno contro la tendenza allo spreco del Leone. E questo, se non ne parlano, può avere il suo pedaggio.

Compatibilità del Capricorno con la Vergine

Insieme vi sentirete in pace. Infine, non dovranno fingere o vivere di fronte alla galleria, potranno essere se stessi. I due sono molto laboriosi e discreti, godono di momenti di intimità e conversazioni interessanti più che di feste di massa. C’è un rapporto molto profondo tra i due che li renderà una squadra imbattibile di fronte alle vicissitudini della vita. Il Capricorno farà sì che la Vergine osi conquistare ciò che gli appartiene e non essere così modesto. E la Vergine otterrà l’aspetto più consegnato e tenero del Capricorno.

Compatibilità del Capricorno con Bilancia

La relazione funzionerà, ma nessuno dei due deve imporsi sull’altro o mettersi in un piano prepotente. Sono diversi, sì, ma sono entrambi molto tolleranti, quindi se non giudicano – e di solito non lo fanno – impareranno molto l’uno dall’altro. Il Capricorno apprezzerà le buone vibrazioni della Bilancia, che gli faranno vedere la vita in un modo più positivo. Il Capricorno aiuterà la Bilancia a prendere decisioni e anche che la sua vita non tende al caos. E lo faranno in modo rilassato, senza risse. Condivideranno anche una sensualità molto calda e dolce.

Compatibilità del Capricorno con lo Scorpione

Sono tali per cui. È così chiaro. Le difficoltà che potresti aver incontrato con altri segni, scompariranno ora e smetterai di sentirti diverso, perché i due sono gli stessi. Sono segni di emozioni riservate, ma solide che devono essere sicure per dare il loro cuore e che amano la pianificazione rispetto all’improvvisazione. Inoltre, la passione tra loro sarà esplosiva. I due sono piuttosto introspettivi e navigheranno le loro opzioni di piacere e sentimenti con intensità struggente.

Compatibilità del Capricorno con il Sagittario

Attraverso il dialogo si capiranno e si valuteranno a vicenda. È imperativo che parlino delle cose importanti e non le diano per scontate. Il motivo è che sono molto diversi in alcuni aspetti e questo può portare a fraintendimenti se non affrontato in tempo. Inoltre, i due sono onesti e possono facilmente mettersi nei panni l’uno dell’altro se hanno le informazioni necessarie. Se ci riusciranno, entrambi vinceranno. Il Sagittario diffonderà la sua gioia al serio Capricorno e questo ordinerà gli aspetti pratici della vita del Sagittario. In questo modo raggiungeranno una relazione molto stabile in cui penetreranno nonostante le loro differenze.

Compatibilità del Capricorno con il Capricorno

Due Capricorno formano un duo inarrestabile. La somma di due elementi della Terra è sempre soddisfacente. A livello intimo, i Capricorno, già appassionati, raddoppieranno la loro sensualità e vivranno momenti molto folli, ma anche molto teneri e romantici. Insieme si sosterranno a vicenda per avanzare verso i loro obiettivi, quindi è molto probabile che abbiano una situazione economica molto prospera poiché sono molto laboriosi e abili quando si tratta di rendere redditizio il loro sforzo. Godranno dei piaceri della vita, ma soprattutto di quello della vostra compagnia. La relazione può essere per tutta la vita.

Compatibilità del Capricorno con l’Acquario

La combinazione di Terra e Aria può essere la più compatibile purché entrambi facciano la loro parte per capire che l’altra persona ha il proprio modo di fare e vedere le cose. I Capricorno sono molto solidi e possono aiutare gli Acquario a muoversi attraverso la vita. Questi, a loro volta, affascineranno il Capricorno con la loro conoscenza. Se i due aprono le loro menti, la relazione si realizzerà. Ma se fingono di essere prepotenti, avranno difficoltà, perché nessuno di loro è nato per essere dominato.

Compatibilità Capricorno con Pesci

È un’ottima combinazione che può durare una vita. A priori possono sembrare molto diversi e forse è per questo che vanno così d’accordo. Contribuiscono molto l’uno all’altro. Il Capricorno di solito agisce come protettore dei Pesci sensibili. Lo ama e sarà messo su un piano dove potrà dedicare la sua energia alle cose che lo interessano. Il Capricorno, che a volte è un po ‘cupo, catturerà l’illusione dei sognanti Pesci.