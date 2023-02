Oroscopo Paolo Fox mese di Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

L’intraprendenza è il punto di forza della personalità dell’Ariete. Sono quelli che sono sempre un passo avanti, incoraggia gli altri a fare lo stesso e i segni di cui ti puoi fidare di più. Intendiamoci, tireranno fuori il peggio di loro – impulsività, impazienza ed egoismo – se non vivi all’altezza della loro energia. Non sono facili da trasportare.

Toro

Il Toro è uno dei segni più focalizzati dell’oroscopo, perché la sua lealtà è difficile da raggiungere. Ma una volta che ce l’hai, sarà per sempre. Raramente perdono documenti o cavalcano un pollo in pubblico. Solo quando iniziano a discutere con qualcosa su cui sanno di avere ragione. Se non ce l’hanno, lo combatteranno anche loro.

Gemelli

Cambiando come i gemelli che rappresentano la loro immagine. Uno dei tratti della personalità dei Gemelli è che di solito ha paura dell’impegno, poiché le sue decisioni durano poco tempo stabile e cambiano idea molto rapidamente. Sono oratori eccellenti. Tutto ciò che esce dalle loro bocche ci crederai.

Cancro

I Cancri sono i più sensibili dello zodiaco. Sono noti per “montare il dramma” in qualsiasi circostanza, ma quello che potresti non sapere è che queste enormi emozioni che provano li rendono i più empatici dell’oroscopo. Sono persone molto speciali e guardo fuori quando si arrabbiano.

Leone

Quando un Leone entra in un luogo, si vede. La loro presenza e luce riempiono il sito… E amano che accada. Sono abbastanza egocentrici, apprezzano molto il fisico degli altri e tireranno sempre fuori il meglio di te. Esseri superiori governati dal Sole.

Vergine

Analitico e ordinato. Non c’è dettaglio che gli sfugga, anche se il grande problema della personalità della Vergine è nel poco che scorre. Hanno bisogno di sapere quando e a che ora essere in grado di farlo. Pensano sempre a cosa accadrà dopo e molte volte non vivono il presente come dovrebbero.

Bilancia

La Bilancia è la più romantica dell’oroscopo, ma anche la più dubbiosa. Brutta combinazione se teniamo conto del fatto che pesano ogni decisione che prendono in media mille volte. Sono anche riconosciuti per la loro eleganza e per non perdere mai i loro ruoli (anche se non vedono l’ora). La sua missione è quella di saltare in piscina senza riflettere così tanto.

Scorpione

Intensità. Non esiste una parola che definisca meglio la personalità dello Scorpione. Anche per tutto: amore, lavoro, discussioni, sesso, lavoro … Tuttavia, quando sono feriti dopo aver dato tutto, si chiudono in banda e devi stare attento perché hanno un brutto carattere. Sì, sono quelli tipici che ti rispondono sempre in modo sbagliato.

Sagittario

La buona fortuna è posseduta da loro, grazie al fatto che Giove è il loro pianeta dominante. I Sagittario sono quelli che trovano sempre parcheggio la prima volta, quelli che ottengono le migliori offerte … Tutto va così bene, che si arrabbiano molto quando qualcosa va storto. Allo stesso modo, amano espandere tutte le loro conoscenze.

Capricorno

Body to ground se la tua intenzione è quella di discutere con un Capricorno. Quando qualcosa si mette tra le loro sopracciglia, è meglio rimuovere le loro teste piuttosto che l’idea. Il principale tratto della personalità dei Capricorno è che sono molto, molto testardi e raramente riconoscono il loro errore. Il loro senso di responsabilità sale a livelli estremi e di solito sono piuttosto “maniaci del lavoro”.

Acquario

Non ti risponderanno mai a un WhatsApp. L’Acquario rappresenta la libertà e la ribellione, quindi l’ultima cosa che faranno sarà essere consapevoli dei messaggi che arrivano a loro. Non è che non vogliano scendere a compromessi, ma preferiscono non avere vincoli. Il principale tratto della personalità degli Acquari è che di solito non si concentrano su un singolo percorso.

Pesci

Pesci è il segno più creativo dell’oroscopo. Questo permette loro di essere i più originali, ma anche di montare nella loro testa alcuni film che finiscono per crederci. Vivono più tra le nuvole che nel presente, il che li rende anche abbastanza impanati. L’empatia è il suo forte.