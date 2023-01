Oroscopo Paolo Fox mese febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Le previsioni dell’Ariete per febbraio 2023 ti lasciano il compito di ridefinire ciò che desideri in questo momento della tua vita, poiché ti sei evoluto ed è probabile che ora tu abbia altri obiettivi. L’unico consiglio è di apportare le modifiche con calma e non bruscamente. In questo modo eviterai complicazioni di qualsiasi tipo e tutto scorrerà meglio. Colore fortunato per l’Ariete nel febbraio 2023 L’azzurro cielo è il tuo tono ideale per questo mese. Giorni e numeri fortunati per l’Ariete nel 2023Il numero magico per te sarà il 5 e i giorni fortunati di febbraio 2023 per il tuo segno zodiacale saranno il 5 e il 6.

Toro

Sei contento del volto che dai al mondo o vuoi fare delle trasformazioni? Questi sono due esempi: vorresti proiettare più sicurezza quando parli o vederti meno freddo. Se lo si lavora prima dell’arrivo della primavera, si otterranno ottimi risultati. Sii la migliore versione di te stesso, caro Toro ! Colore fortunato per il Toro nel febbraio 2023Il tuo colore del mese? mandorla . Giorni e numeri fortunati per il Toro nel 2023 Il tuo numero magico per febbraio 2023 ? Il 7. I giorni della fortuna ? Il 7, 8 e 9, Felice Anno Nuovo !

Gemelli

Secondo gli oroscopi di febbraio 2023, questo mese è l’ideale per apportare un cambiamento epocale nella tua vita. Il motivo è perché l’energia di Mercurio ti aiuterà a generare nuove strutture. D’altra parte, è probabile che tu incontri futuri partner. Resta sintonizzato e aumenta i tuoi guadagni. Colore fortunato per i Gemelli nel febbraio 2023 L’arancione sarà il tuo colore fortunato.Giorni e numeri fortunati per i Gemelli nel 2023 1 è il numero magico del mese per il tuo segno zodiacale e i giorni più fortunati saranno il 10 e l’11.

Cancro

Senti che ci sono situazioni che vanno oltre te, caro Cancro ? Se la pensi così, è perché inconsciamente hai dato loro quel potere. La parte positiva è che hai la possibilità di invertirlo. Io mangio? Concediti quel voto di fiducia e smettila di dare per scontato che sia qualcosa di impossibile da gestire. Colore fortunato per il cancro nel febbraio 2023 Il colore del mese per il Cancro è il rosso blu Giorni e numeri fortunati per il Cancro nel 2023 Il tuo numero magico 2 e i giorni di buona fortuna nel febbraio 2023 : 12, 13 e 14.