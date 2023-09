Oroscopo Paolo Fox mese ottobre 2023, attenzione ai segni zodiacali più crudeli

Cancro, Leone e Scorpione: i segni più aggressivi

Secondo le previsioni dell’astrologo Paolo Fox, il mese di ottobre 2023 sarà particolarmente difficile per alcuni segni zodiacali, che potrebbero manifestare atteggiamenti più aggressivi e crudeli del solito. Vediamo nel dettaglio quali sono i segni su cui prestare particolare attenzione.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro vivranno un ottobre all’insegna della tensione e del nervosismo. La posizione sfavorevole di Marte accentuerà il loro carattere lunatico e irritabile. Attenzione alle discussioni in famiglia e con il partner, dove il Cancro potrebbe rivelarsi particolarmente pungente e vendicativo.

Leone

Il Leone è un segno orgoglioso che mal sopporta le critiche e gli attacchi alla sua persona. Con l’opposizione di Saturno in ottobre, tenderà a reagire in maniera eccessiva e spropositata alle minime provocazioni. Meglio evitare di stuzzicarlo se non si vuole scatenare la sua ira funesta.

Scorpione

Lo Scorpione è notoriamente uno dei segni più vendicativi e permalosi dello Zodiaco. Il passaggio di Marte nel segno accentuerà queste sue tendenze negative. Attenzione dunque a non ferire la suscettibilità dello Scorpione, perché potrebbe pianificare una silenziosa e crudele vendetta. Meglio non averlo come nemico in questo periodo!

Come comportarsi con questi segni a ottobre

Come comportarsi dunque con Cancro, Leone e Scorpione per evitare di scatenare la loro ira funesta? Ecco alcuni consigli:

Evitare le critiche dirette e le discussioni accese

Non provocarli deliberatamente

Lasciar correre se fanno commenti maligni

Mostrarsi concilianti e disponibili al dialogo

Non rispondere alle provocazioni con la stessa ostilità

Seguendo questi consigli, sarà possibile evitare lo scontro con i segni più vendicativi e mantenere un clima sereno. Del resto, ottobre 2023 sarà un mese impegnativo per tutti i segni zodiacali: meglio affrontarlo con comprensione e spirito di collaborazione.