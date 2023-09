Oroscopo Branko mese ottobre 2023, attenzione hai segni zodiacali più crudeli

L’oroscopo di Branko per il mese di ottobre 2023 mette in guardia su alcuni segni zodiacali che potrebbero avere atteggiamenti più crudeli e aggressivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i 12 segni dello zodiaco.

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare attenzione a non essere troppo impulsivi e aggressivi nel mese di ottobre. La posizione di Marte potrebbe renderli inclini ad avere reazioni eccessive. Meglio contare fino a 10 prima di parlare o agire. Attenzione anche alle finanze: non è il momento di fare spese folli.

Toro

Per i Toro ottobre sarà un mese positivo, senza grandi influssi planetari negativi. Potranno godersi la vita con serenità. Attenzione solo a non esagerare con il cibo e con i vizi: meglio mantenere un sano equilibrio.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli dovranno usare prudenza nelle relazioni sentimentali. La posizione di Venere aumenta il rischio di tradimenti e tensioni. Meglio evitare le situazioni ambigue e non alimentare la gelosia del partner.

Cancro

Per i Cancro ottobre sarà un mese impegnativo dal punto di vista lavorativo. Dovranno faticare parecchio per ottenere i risultati sperati. Attenzione allo stress eccessivo: prendetevi qualche pausa di relax per ricaricare le batterie.

Leone

I nati sotto il segno del Leone dovranno evitare di essere arroganti e presuntuosi nel mese di ottobre. La posizione di Giove aumenta il rischio che il vostro ego prenda il sopravvento. Siate umili e non sottovalutate le capacità altrui.

Vergine

Per i nati della Vergine ottobre sarà un mese fruttuoso per gli affari e per il lavoro. Giove vi sostiene e vi permetterà di ottenere buoni guadagni. Attenzione solo a non esagerare con lo shopping: il rischio di spendere troppo è alto.

Bilancia

Le previsioni dell’oroscopo di Branko indicano che per i nati sotto il segno della Bilancia ottobre sarà un mese positivo in amore. Venere vi regalerà momenti romantici e passionali. Approfittatene per rafforzare l’intesa con il partner. Attenzione alle tentazioni extraconiugali.

Scorpione

Gli Scorpione dovranno usare cautela nel mese di ottobre per evitare di avere reazioni aggressive e vendicative. La posizione di Marte potrebbe rendervi inclini alla rabbia. Contate fino a 10 prima di rispondere alle provocazioni.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario dovranno fare attenzione alle spese e agli investimenti rischiosi in questo mese. Giove in posizione sfavorevole aumenta la probabilità di perdite finanziarie. Meglio essere prudenti e non fare il passo più lungo della gamba.

Capricorno

Per i Capricorno ottobre sarà un mese impegnativo sul lavoro. Dovrete faticare parecchio e impegnarvi a fondo per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Cercate però di ritagliarvi anche dei momenti di svago, per non stressarvi troppo.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario dovranno usare attenzione nelle relazioni sentimentali in questo mese. Sarete inclini ai conflitti, alle discussioni e ai tradimenti. Cercate di mantenere la calma ed essere più tolleranti con il partner.

Pesci

Per i Pesci ottobre sarà un mese positivo e fruttuoso dal punto di vista lavorativo e finanziario. Giove vi sostiene e vi permetterà di ottenere belle soddisfazioni. Attenzione solo a non montarvi troppo la testa ed essere arroganti con chi vi circonda.

In sintesi, l’oroscopo di Branko per ottobre 2023 mette in guardia alcuni segni zodiacali, come Ariete, Leone, Scorpione e Acquario, che potrebbero avere reazioni aggressive e comportamenti crudeli, a causa dell’influenza di Marte. Meglio mantenere la calma ed evitare reazioni impulsive. Gli altri segni vivranno un mese nel complesso positivo, con Giove favorevole, ma dovranno comunque fare attenzione ad alcuni possibili rischi, come spese eccessive o tradimenti in amore. Prudenza e moderazione saranno le parole chiave.