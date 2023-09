Bake Off Italia 2023, vuoi sapere chi è Maurizio: età, lavoro, vita privata e dove vive

Vita e curiosità

Maurizio Santaniello è nato nel 1974 e ha vissuto gran parte della sua vita a Nola, in provincia di Napoli. Oltre ad essere un appassionato di pasticceria, Maurizio è anche uno sportivo. La sua grande passione per la corsa lo porta ad allenarsi frequentemente, al punto che nel corso della sua vita ha partecipato a ben quattro maratone.

La famiglia

Nella vita di Maurizio l’aspetto familiare ricopre un ruolo centrale. È sposato e ha due figlie, ma non sono noti da quanto tempo sia sposato né l’età precisa delle ragazze. Non si hanno ancora dettagli su genitori, fratelli o sorelle. Continueremo a monitorare eventuali novità sulla sua famiglia.

La professione: tra lavoro e passione

Maurizio Santaniello ha una carriera professionale ben avviata come account manager. Lavora da oltre vent’anni per la stessa azienda e viaggia spesso per l’Italia per motivi di lavoro. Definisce la sua professione gratificante, pur sottolineando che richiede sacrificio.

Parallelamente al suo impiego, coltiva una grande passione per la pasticceria. Quest’arte gli permette di spezzare la monotonia delle sue giornate lavorative e di portare gioia alla sua famiglia. Ama cucinare per i suoi cari e si autodefinisce orgogliosamente “papi-chef”. Nonostante l’entusiasmo, la moglie lo soprannomina affettuosamente “manager pasticcione” per la sua tendenza a sporcare durante le sue avventure culinarie.

La partecipazione a Bake Off Italia 2023

Il percorso di Maurizio nell’11a edizione di Bake Off Italia è iniziato l’8 settembre 2023. Ha condiviso la notizia su Instagram, dichiarando di essere uno dei 16 pasticceri amatoriali selezionati. Nel post ha espresso l’euforia di veder realizzato un sogno e l’impazienza di vivere questa avventura televisiva, grazie anche al rapporto di amicizia instaurato con gli altri 15 concorrenti.

Maurizio Santaniello è sicuramente uno dei concorrenti più intriganti di Bake Off Italia 2023. La combinazione tra carriera lavorativa, passione per la corsa e amore per la pasticceria lo rende un candidato originale e interessante.