Francesco Manfredi chi è il figlio di Nancy Brilli

Chi è Francesco Manfredi

Francesco Manfredi è l’unico figlio dell’attrice Nancy Brilli e di Luca Manfredi, figlio a sua volta del grande Nino Manfredi.

Nato a Roma il 13 febbraio 2000, Francesco ha oggi 22 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Ha ereditato dalla madre la bellezza, in particolare il naso e la bocca.

Studia attualmente in Inghilterra, ma torna spesso in Italia per stare con la sua famiglia.

Il legame speciale con mamma Nancy

Francesco ha un rapporto molto stretto con Nancy Brilli, come ha raccontato lei stessa in alcune interviste. Si sente protettivo nei suoi confronti e le fa molte domande sui suoi spostamenti e sui suoi corteggiatori.

Nancy dal canto suo vede in Francesco la conferma dell’amore incondizionato tra genitori e figli. Essere madre le ha dato una prospettiva per il futuro.

Lontano dai riflettori nonostante le origini famose

Nonostante le sue origini illustri, Francesco tiene a prendere le distanze dalla fama dei genitori. Come ha dichiarato, vuole essere giudicato per quello che è, non per il cognome che porta.

Questo suo desiderio di normalità è comprensibile data la popolarità della madre attrice e del nonno Nino Manfredi. Francesco vuole costruirsi una sua identità.

Benedetta, la fidanzata che piace a mamma Nancy

Nel 2021 Francesco è stato paparazzato in vacanza con la fidanzata Benedetta, di soli 21 anni. Nancy Brilli ha detto di apprezzare molto la ragazza e di trovarsi bene in loro compagnia.

Benedetta sembra rendere Francesco felice, e questo è ciò che conta per una mamma premurosa come Nancy. La coppia appare affiatata e complice.

Un ragazzo brillante con tanti interessi

Oltre alla bellezza, Francesco ha ereditato dai genitori artistici la passione per l’arte, la fotografia e la cultura. È uno studente motivato e pieno di interessi.

Il suo sogno è affermarsi grazie al suo talento e alla sua determinazione, non per il suo cognome celebre. E con una mamma come Nancy Brilli al suo fianco, di sicuro ce la farà.