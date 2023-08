Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 9 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Si avvicinano grandi sfide per le quali non sei ancora preparato, non perdere tempo e trova un modo per ottenere ciò che ti manca. Non lasciarti consigliare dalla rabbia, tanto meno da sfrenati desideri di vendetta. La calma ti condurrà su strade molto più fruttuose. Giorno incline all’irritabilità, soprattutto nel pomeriggio. Prova a misurare le tue risposte a casa, perché il tuo partner non è da biasimare per quello che ti succede.

Toro

Non puoi aspettarti di avere successo all’inizio, prima devi preparare il terreno in modo che le tue proposte possano crescere facilmente. Hai bisogno di più tempo. Cerca di far capire a qualcuno nel tuo ambiente di lavoro che sta adottando una posizione troppo intransigente che non corrisponde alla realtà. Anche se gli costa, lo apprezzerai presto. A volte è più facile adattarsi al ritmo che stabilisce il tuo partner piuttosto che cercare sempre di imporre il tuo. Lasciati andare almeno per una stagione.

Gemelli

Ti conviene ascoltare molto e intervenire poco, in un incontro che avrai oggi, quello che devi imparare è più di quello che puoi dare. Le circostanze ti spingono in una relazione d’affari o professionale con una persona che hai sempre considerato un avversario molto pericoloso. A volte hai l’impressione di camminare in tondo, perché non vai né avanti né indietro. Questo perché le tue rigide linee guida operative limitano le tue possibilità.

Cancro

Difendi il tuo punto di vista senza dare tregua a chi ti contraddice, la ragione ti assiste e non ci sono motivi per cui cedi anche solo un centimetro nelle tue affermazioni. I progetti di lavoro compaiono in campi inaspettati, ma possono portarti grandi benefici. Nuove strade commerciali vengono aperte in brevissimo tempo. È tempo di opportunità di lavoro e di guadagni economici, anche se sulla via dell’amore non ti sei imbattuto in buone notizie per settimane.