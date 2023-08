Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 9 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

I problemi respiratori influenzano la tua vita quotidiana. Riposati e, se necessario, visita il medico, ma non scegliere di automedicare, ci sono dei rischi da tenere in considerazione. Dovrai assumerti responsabilità a cui non sei abituato, ma devi metterci tutto il tuo impegno, perché il tuo futuro dipende dai risultati. Non mostrare le tue carte prima del tempo o perderai la partita in poche mani. Senza barare, tieni sempre una carta vincente nella manica.

Vergine

Le soluzioni più semplici sono quasi sempre le più veloci e robuste. Non perdere tempo ad arrotolarti, cerca il percorso più diretto e arriverai prima. La tenerezza sarà la ricetta oggi per poter entrare in contatto con il tuo partner. Entrambi avete bisogno di molto amore, una cena romantica può essere un’ottima idea. La via di mezzo non è sempre quella di maggior successo. Questa volta vale la pena rischiare un po’ di più, altrimenti potresti perdere una grande opportunità.

Bilancia

La flessibilità ti eviterà di perdere la collaborazione di una persona molto preziosa nel tuo ambiente di lavoro. Se scegli la rigidità, le cose diventeranno ancora più difficili. Prendete fiato al lavoro, è conveniente che cerchiate delle valvole di sfogo alla forte pressione a cui siete stati sottoposti in questi giorni. Esci un po’ prima. Ci sono così tante idee che ti girano per la testa, che non riesci a trovare un filo conduttore che dia loro un significato. Trova percorsi fantasiosi.

Scorpione

Lo sport può tirarti fuori dalla debolezza, con un piccolo sforzo e disciplina farai migliorare molto la tua forma fisica. Non pensarci due volte. Riconoscere i propri fallimenti è un must, se nascondi le tue responsabilità le cose possono diventare ancora più brutte. Prova a correggere l’errore. La tua totale mancanza di pazienza ti porterà oggi a prendere decisioni o dire cose senza pensarci prima. Prova ad aspettare un po’ per i prossimi eventi.