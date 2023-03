Oroscopo Paolo Fox oggi venerdì 18 marzo 2023, lo zodiaco completo al Top

Ariete

Sei un essere molto nobile, ma con il tuo stile passionale molte volte puoi essere travolgente. Cerca un buon clima per prevalere nelle tue relazioni d’amore. Quando seduci, tieni a mente la persona che hai di fronte e guida te stesso in modo più elegante.

Toro

Ricorda che la base di una buona salute è un atteggiamento mentale positivo. Le convinzioni limitanti su te stesso possono manifestarsi nel tuo corpo attraverso il disagio. Lenisci i tuoi pensieri ed elevali in modo che il tuo organismo sia armonizzato.

Gemelli

Questo è un momento per goderti il tuo tempo libero. Cerca di ventilarti e frequenta luoghi in cui c’è uno stato d’animo per festeggiare. Fiorirai e con il tuo aroma affascinante attirerai nuovi amici. Se sei single, potresti incontrare qualcuno all’interno del tuo nucleo di amici.

Cancro

La tua naturale tendenza a gestirti in ambienti intimi sarà accentuata. Ricordate che la base dell’armonia familiare è il rispetto delle differenze e la pluralità delle idee. Se prendi decisioni importanti, assicurati che siano consensuali.

Leone

Sarà essenziale che tu faccia una pausa per dare un’occhiata alle opzioni che hai. Stai considerando l’opzione di trasferirti o studiare una carriera? Se la risposta è sì, inizia a informarti e a fare domande. Una donna saggia ti darà consigli.

Vergine

Quando si negozia sarà essenziale usare le buone maniere e prendersi cura di aprire le porte invece di chiuderle. Se dovessi fare un accordo commerciale ti direi di andare a stappare lo champagne. Penso che finalmente otterrai i finanziamenti di cui avevi bisogno.

Bilancia

Ci sono momenti in cui coltivare un eccessivo amor proprio è inefficace e ostacola la possibilità di generare relazioni vere. Questo è il momento per voi di mettere in gioco il vostro dono per generare armonia. Togliti il vestito della vanità.

Scorpione

Ora eviterai la routine e dovrai calmarti. Una seduta con un massaggiatore potrebbe essere molto utile per ridurre le tensioni. D’altra parte, il tuo potere di percezione aumenterà e potresti essere interessato a indagare le arti della chiromanzia.

Sagittario

Le stelle ti metteranno in una scena sociale in cui esercitare la diplomazia sarà fondamentale. Sei provocante e sexy, quindi avrai più opportunità di incontrare persone. Vesti e acconcia in stile audace per esaltare i tuoi appelli.

Capricorno

Il tuo livello di domanda aumenterà e prenderai decisioni che coinvolgeranno i tuoi affetti. Ci saranno accesi dibattiti familiari, ma soprattutto prevarrà la voglia di unire le forze per andare avanti. Mantieni la calma e comportati in modo equilibrato ed equo.

Acquario

La vita assumerà un nuovo colore e guarderai le cose da una prospettiva più alta. Qualcuno del tuo ambiente immediato esprimerà il suo interesse a diventare il tuo apprendista o seguace. Hai molti insegnamenti da dare agli altri, trasmetti la tua saggezza!

Pesci

A livello monetario farai molto bene perché saprai come scegliere i tuoi partner commerciali. Quando negoziate, cercate sempre un punto di equilibrio e che entrambe le parti siano rafforzate come alleati. Il tuo ambiente intimo diventerà un laboratorio per il romanticismo.

