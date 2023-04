Oroscopo Paolo Fox pasquetta lunedì 10 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

In questo momento, qualcuno sta cercando di esercitare la propria autorità su di te. Potrebbe essere che il tuo coniuge o partner voglia giocare a capo. Potrebbe anche essere un collega che cerca di prendere il controllo di un progetto importante. Ariete, non dovresti lasciare che i tuoi sforzi vengano ignorati. La tua opinione e i tuoi sentimenti contano tanto quanto quelli di quella persona. Dovresti affermare te stesso. Dovresti indicare chiaramente qual è la tua posizione. Senza cercare alterchi perché è possibile fare le cose in modo positivo.

Toro

Un gruppo a cui appartieni potrebbe incontrarsi oggi per parlare di sogni. Forse tu o qualcuno nel gruppo ha mai avuto un incubo su una relazione. Toro, dovresti discuterne con i tuoi amici. Probabilmente sarai d’accordo che questo sogno non è profetico, ma si riferisce a paure consce o inconsce, legate al tuo passato. Anche se non è il tuo sogno, prendine nota.

Gemelli

Oggi, tensioni professionali e problemi familiari possono metterti di cattivo umore. I tuoi nervi sono al limite e la tua pazienza è piuttosto breve. Gemelli, dovresti mantenere il controllo su te stesso. Dovresti anche guardare le cose con prospettiva, ma tutto questo è solo temporaneo. Non farti coinvolgere in una lotta con il tuo partner. Non vuoi dirgli cose che potresti poi pentirti e non sarai in grado di cancellare.

Cancro

Oggi, la tua casa vacillerà in tutte le direzioni e sperimenterà grandi tensioni. I membri della tua famiglia vogliono fare più cose di quelle che il tempo che hanno lasciato loro e sono troppo stressati per essere una grande azienda. Il tuo partner porta anche il peso delle sue responsabilità professionali e non è di buon umore. Quindi, Cancro, sarebbe meglio per te concentrarti su ciò che devi fare e per tutti gestire i loro problemi nel miglior modo possibile.

Leone

Oggi non dovresti lasciare che il tuo temperamento Leone prenda il sopravvento su di te. Qualcuno vicino a te, che potrebbe essere un amico, un familiare o il tuo partner non è d’accordo con te su certe cose. Ciò che inizierà come una discussione potrebbe benissimo finire in un acceso dibattito. Ricorda che tutto è relativo, specialmente quando si tratta di idee astratte. Pertanto, il punto di vista degli altri è valido quanto il tuo. Ognuno ha il diritto di avere i propri valori.

Vergine

Per tutta la giornata di oggi, potresti chiederti se ti senti pronto a cambiare lavoro o carriera. Vergine, hai bisogno di un cambiamento perché la routine uccide la tua mente creativa. Nulla ti impedisce di presentare un nuovo progetto al tuo capo o di investire di più nel funzionamento della tua azienda offrendoti di fare rete con i tuoi vari partner finanziari. Non dovresti porre limiti alla tua immaginazione perché è la tua essenza andare avanti.

Bilancia

Può darsi che oggi il tuo partner abbia molto bisogno di te. A volte sei così distratto o preoccupato che ascolti a malapena ciò che dice. Dovresti prestare molta attenzione ad esso. Potrebbe avere problemi al lavoro o con la sua famiglia o semplicemente aver bisogno che tu lo rassicuri su come si sente per lei. Bilancia, dovresti essere particolarmente espressivo e dolce. Dovresti prenderti il tempo per stare con lei / lui.

Scorpione

Ti senti bene nel tuo corpo. Se sei single, potresti non avere fretta di trovare la tua anima gemella. Se mantieni una relazione romantica, tutto andrà bene. Anche se oggi il tuo partner non ti è attento come al solito. Probabilmente avrai alcune preoccupazioni passeggere che ti stanno preoccupando. Scorpione, dovresti sapere come sostenerla senza impedirle di respirare. Non lasciare che questo piccolo dettaglio rovini la tua giornata.

Sagittario

Dovresti prepararti ad avere incontri diversi con persone che non conosci. Inoltre, oggi si rischia di essere invitati ad una festa di compleanno o ad una festa che potrebbe trasformarsi in una serata formidabile. Sagittario, sarai al top della forma e il tuo senso dell’umorismo non sarà secondo a nessuno. Farai ridere tutti dei tuoi commenti e delle tue occorrenze. Hai tempo per recuperare il ritardo dalla tua ultima uscita romantica.

Capricorno

Per tutta la giornata di oggi, un tuo amico potrebbe aver bisogno del tuo consiglio esperto. Capricorno, di solito non hai molta pazienza quando ti chiede di ascoltarlo perché ha qualche preoccupazione. Tuttavia, la situazione è davvero seria e il tuo amico sta avendo seri problemi finanziari o emotivi. Dovresti ingoiare il tuo sarcasmo e le tue ironie. Il tuo spirito pratico e il tuo ingegno saranno oro puro per lui. Quindi dovresti essere generoso.

Acquario

In questo giorno sembri sentirti confuso quando si tratta della tua vita amorosa. Cambi idea come una camicia. Non sai cosa stai cercando e a volte fai fatica a vivere nel presente. È vero, il bisogno di cambiamento e varietà sono caratteristici dei nativi dell’Acquario. Non vuoi accontentarti di fare le fusa ogni giorno. Sta a te sorprendere il tuo partner.

Pesci

Durante la giornata di oggi potresti provare un profondo e intenso senso di sicurezza emotiva. Dovresti approfittare di queste buone disposizioni sentimentali per impegnarti in grandi conversazioni e scambi franchi e diretti con alcuni dei tuoi cari. Pesci, dovresti pensare che in questo modo rafforzerai quella sensazione dominante di serenità che ti circonda in questo momento e consoliderai le tue relazioni amichevoli più sinceramente. Quindi non aspettare di chiamare il tuo migliore amico.