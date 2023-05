Oroscopo Paolo Fox settimana dall'1 al 7 giugno 2023: previsioni inizio mese Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i nati sotto il segno del Leone, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore fiducia e sicurezza in se stessi. Sarete in grado di affrontare situazioni sfidanti con coraggio e determinazione. Sul fronte delle relazioni, potrebbe esserci una svolta significativa o una nuova connessione emozionale. Prestate attenzione ai vostri obiettivi a lungo termine e lavorate con impegno per realizzarli.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I Vergine avranno l’opportunità di migliorare la loro vita professionale durante questa settimana. Potrebbero arrivare nuove opportunità di lavoro o promozioni. Sfruttate al massimo queste possibilità e dimostrate il vostro valore. Sul fronte personale, dedicate del tempo alla vostra salute e al benessere generale. Prendetevi cura di voi stessi per affrontare le sfide con maggiore energia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per le Bilancia, questa settimana sarà caratterizzata da un maggiore equilibrio e armonia nelle relazioni. Sarà un periodo favorevole per risolvere conflitti o malintesi con i vostri cari. Sul fronte finanziario, cercate di gestire le spese in modo oculato e prendete decisioni informate. Prendetevi del tempo per rilassarvi e godervi momenti di tranquillità.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I nati sotto il segno dello Scorpione avranno l’opportunità di fare progressi significativi nel lavoro durante questa settimana. Potrebbero arrivare nuove opportunità o riconoscimenti per le vostre competenze. Siate pronti a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno. Sul fronte personale, dedicate del tempo alle relazioni importanti e coltivate la vostra vita sociale.