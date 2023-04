Oroscopo Paolo Fox settimanale Acquario: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24, è il momento ideale per materializzare rapidamente le tue idee ed entrare nel mondo dei legami con determinazione e grande originalità, che ti aiuteranno nei tuoi guadagni.

Martedì 25, è il momento di utilizzare le tue migliori risorse per aggiornare e implementare nuovi meccanismi che attivano i tuoi progetti e piani, sia personali che professionali.

Mercoledì 26 la capacità di dialogare con gli altri e di raggiungere accordi favorevoli e piacevoli per tutti i soggetti coinvolti sarà molto confortante e allo stesso tempo fruttuosa per tutti.

Giovedì 27, siete in un momento molto profondo e allo stesso tempo con molte capacità da utilizzare nelle vostre attività e progetti. Sarà un punto molto alto e allo stesso tempo molto speciale nella tua vita.

Venerdì 28 serve libertà di azione ed esperienze in campo sentimentale. Puoi goderti le tue nuove iniziative, grazie alla fiducia e alla soddisfazione che stanno generando per te.

Sabato 29, la fortuna vi accompagnerà per tutta la giornata. Dipende da te come lo usi e quali problemi ti dedicherai completamente per sfruttare questa grande vitalità.

Domenica 30, avrai grande dinamismo e molta percezione e originalità nei tuoi piani; che ti aiuterà enormemente nei tuoi progetti e nelle tue azioni in questo giorno.