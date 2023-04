Oroscopo Paolo Fox settimanale Capricorno dal 17 al 23 aprile 2023: previsioni di amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, approfitta del tuo pragmatismo ed evita di lasciare le attività per l’ultimo minuto. È un giorno per imparare come organizzarti e usare la tua originalità e le tue idee nuove.

Martedì 18, devi imparare a relazionarti con gli altri in modo definitivo. Almeno in questo giorno. La tua impulsività ti impedisce l’intimità necessaria, ma almeno provaci.

Mercoledì 19, hai un grande supporto emotivo e professionale che risolve le tue risorse, il che ti fa sentire che la vita è felice per te in questo momento.

Giovedì 20, in questo momento di eclissi ricorderai e la vita ti porterà ricordi della tua infanzia e della tua casa. È tempo di organizzare la tua casa e la tua famiglia nel modo in cui ti piace mantenere a galla le risorse.

Venerdì 21 è un giorno per sfruttare il pragmatismo e la serenità. A volte le cose non funzionano la prima volta, ma non è per questo che le metti da parte. Sii paziente e tutto sarà più facile.

Sabato 22, se ti lasci trasportare dal cuore, hai le energie a tuo favore. E questo significa che la tua qualità e brillantezza saranno uniche e ti sentirai benissimo, grazie alle tue conoscenze.

Domenica 23, la vostra gioia innata sarà incoraggiata dai risultati dei vostri piani di lunga data. Approfitta di questa giornata per rilassarti e goderti le piacevoli compagnie della tua vita.