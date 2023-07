Oroscopo Paolo Fox settimanale Capricorno: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione, dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, devi dimenticare gli estremi e costruire passo dopo passo il percorso che ti porta a raggiungere le tue vittorie. È un giorno per essere una persona pratica e prudente.

Martedì 18 hai bisogno di autodisciplina e di metterti al servizio degli altri; Allora capirai la legge della vita e i momenti principali in cui dovresti rivolgerti sulla retta via.

Mercoledì 19, il tuo modo costruttivo e pratico perfezionerà le tue abilità e ti aiuterà in tutto questo. D’altra parte, dovrai prenderti cura delle persone vicine che hanno bisogno del tuo aiuto.

Giovedì 20, se mantieni simpatia e grande spirito, che è molto importante in questo momento; non ci sarà nessuno a fermarti; Dal momento che hai le idee chiare e la perfetta vitalità in questi momenti chiave.

Venerdì 21 dovresti mantenere l’armonia e il silenzio a volte per mantenere la capacità di farti capire con gli altri. A volte sei molto acuto. Quindi dovresti essere gentile e tenace, ma non brillare a spese degli altri.

Sabato 22, non prendere le cose troppo sul serio. È una giornata di relax e relax. Cogli l’occasione per fare ciò che ti piace e non esitare a proporre piani alle persone intorno a te.

Domenica 23, è necessario evitare tensioni. Tutto ciò che accade sembra essere casuale; Ma devi essere consapevole che anche tu li hai costruiti. È come “l’effetto farfalla”. Ecco perché divertiti e rilascia le tue ali libere.