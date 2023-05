Oroscopo Paolo Fox settimanale Capricorno: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, è un momento ideale in cui ti renderai conto che tutto ciò che hai fatto prima dopo la stabilità, sta entrando nella tua vita e ti sentirai più soddisfatto.

Martedì 9, in questo giorno avrete la fortuna che “le fate” vi sostengano e che possiate mantenere armonia e serenità nelle vostre questioni importanti affinché tutto sia positivo.

Mercoledì 10, il tuo intelletto e la tua calma ti aiuteranno a usare la tua esperienza e conoscenza negli affari del giorno. Principalmente la vostra cordialità sarà la chiave della giornata.

Giovedì 11, è un momento in cui dai molta importanza a tutto o che ti dà stabilità. La tua missione è ben organizzata e avrai il tempo necessario per rispondere al più appropriato in ogni momento.

Venerdì 12 è il momento ideale per discutere di questioni importanti con la coppia. Ciò servirà a mantenersi più uniti e a dare il tono a nuovi piani fruttuosi.

Sabato 13, hai a tuo favore la facilità di parola, il modo affettuoso di comportarti e l’acuta osservazione nei tuoi affari personali e finanziari. È un momento molto speciale ed è favorito.

Domenica 14, la capacità di ricevere risposte benefiche sarà raggiunta attraverso la tua dolcezza e il modo in cui ti rapporti con le persone e le vivi in modo sincero e naturale.