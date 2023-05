Oroscopo Paolo Fox settimanale da 18 al 24 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – Esplorazione, Stabilità e Sensibilità - Controcopertina

Ariete: Esplorazione alla scoperta di nuovi orizzonti

La settimana inizia con un’energia di esplorazione per l’Ariete. Ti senti spinto a cercare nuove opportunità e a espandere i tuoi orizzonti. È il momento perfetto per intraprendere nuove avventure o pianificare un viaggio. Sii coraggioso e abbraccia il cambiamento, poiché potresti fare scoperte sorprendenti lungo il tuo percorso. Rendi il tuo mondo più grande e metti alla prova le tue abilità.

Toro: Stabilità e solide fondamenta

Per il Toro, questa settimana si concentra sulla stabilità e sulla costruzione di solide fondamenta. È un periodo favorevole per dedicarti alla cura della tua casa e della tua famiglia. Concentrati sul consolidamento delle relazioni più importanti nella tua vita. Puoi trarre beneficio dall’essere metodico e organizzato. Approfitta di questa fase di tranquillità per stabilire obiettivi a lungo termine e pianificare il tuo futuro.

Gemelli: Esplorazione delle emozioni e delle connessioni

I Gemelli vivranno una settimana di esplorazione delle emozioni e delle connessioni personali. Potresti sentirti particolarmente sensibile e attento alle energie che ti circondano. È un momento ideale per dedicarti alle relazioni e per approfondire la tua comprensione degli altri. Fai affidamento sulla tua comunicazione naturale e usa la tua intuizione per costruire legami più profondi con le persone a te care.

Cancro: Sensibilità e autenticità

Per il Cancro, questa settimana si concentra sulla sensibilità e sull’autenticità. Ti verrà chiesto di ascoltare la tua voce interiore e di onorare i tuoi sentimenti più profondi. Non temere di mostrare il tuo lato vulnerabile agli altri. Sarai ricompensato con un senso di connessione più profondo e di comprensione reciproca. Sii gentile con te stesso e con gli altri, e cerca di creare uno spazio sicuro per l’espressione delle emozioni.