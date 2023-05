Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 1 al 7 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto): Fortuna e concentrazione sui dettagli

Amore: La tua fortuna avrà un leggero miglioramento durante questa settimana, Leone. Puoi osare chiedere un favore all’universo e vedere cosa succede. Le cose tenderanno ad andare nella tua direzione, e la tua bellezza interiore risplenderà agli occhi degli altri. Sarai in grado di mantenere la calma anche in situazioni stressanti e il tuo bisogno di fare un passo indietro ti darà l’ispirazione positiva necessaria.

Carriera: Questa settimana sarà un momento perfetto per concentrarti sui dettagli che potresti aver trascurato. Riprendi in mano i progetti che hai lasciato in sospeso e cerca di mettere in ordine tutte le questioni che richiedono attenzione. Riconnetterti con i piccoli particolari ti permetterà di raggiungere risultati significativi.

Finanze: Approfitta del tuo buon umore contagioso per mantenere un atteggiamento positivo riguardo alle tue finanze. Cerca di mostrarti nella migliore luce possibile durante incontri o negoziazioni importanti. Potresti ottenere risultati positivi grazie al tuo carisma e alla tua determinazione.

Benessere: Riempi la tua settimana con momenti di gioia e divertimento. Dedica del tempo alla tua famiglia e concediti delle piccole pause per fare le cose che ami. Scegli attività che ti permettano di rilassarti e di riconnetterti con te stesso.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): Solitudine rigenerante e riflessione

Amore: Durante questa settimana, potrai goderti un po’ di solitudine e di tempo per te stesso. Nonostante tu non sia una persona antisociale, sentirai il bisogno di prenderti una pausa per rigenerarti mentalmente, fisicamente ed emotivamente. Questo periodo di riflessione ti aiuterà a ottenere una prospettiva chiara e a risolvere un problema che ti affligge da tempo.

Carriera: Lontano dalla frenesia quotidiana, avrai l’opportunità di pensare a nuove soluzioni e approcci al tuo lavoro. Fai tesoro di questo momento di introspezione per riconsiderare le tue strategie e per apportare miglioramenti. Le tue amicizie si riveleranno utili nel fornirti nuove prospettive e vedrai la tua carriera da un punto di vista più positivo.

Finanze: Questa settimana, presta attenzione alle tue reazioni istintive riguardo alle questioni finanziarie. La tua tendenza a reagire rapidamente potrebbe portarti a fare scelte poco oculate. Sii consapevole delle tue emozioni e prendi decisioni basate sulla razionalità e sul buon senso.

Benessere: Per mantenere un equilibrio interiore, avvicinati alle persone che ti supportano e ti comprendono. Le tue amicizie saranno preziose per vedere la tua vita da una prospettiva positiva. Trova modi per rafforzare i legami con le persone che ti sono care e apprezza i momenti di connessione.