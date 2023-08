Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Venere porterà passione e romanticismo nelle relazioni amorose. Potreste avere delle opportunità nel campo lavorativo, ma fate attenzione a non esagerare con gli impegni. La vostra energia sarà in aumento grazie al Sole.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere nel vostro segno vi donerà carisma e magnetismo. Siete in una fase di cambiamento e crescita personale. Attenzione a non essere troppo critici verso voi stessi e gli altri. Marte potrebbe portare qualche conflitto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L’oroscopo prevede un periodo positivo per i rapporti familiari. Giove potrebbe portare nuove opportunità in ambito professionale. In amore, cercate di comunicare apertamente con il partner e risolvere eventuali malintesi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

L’influenza di Plutone vi spinge a riflettere su obiettivi e desideri. Potrebbe essere il momento di fare scelte importanti. Nel campo sentimentale, cercate di mantenere l’equilibrio tra indipendenza e condivisione.