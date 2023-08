Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Venere vi regala momenti romantici e appassionati. Potreste essere affascinati da nuove conoscenze. Nel lavoro, cercate di non prendere decisioni affrettate. L’ottimismo sarà il vostro punto di forza.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Urano potrebbe portare cambiamenti imprevisti, ma cercate di adattarvi senza resistenza. Sul lavoro, evitate discussioni inutili e concentratevi sulla vostra produttività. In amore, potreste fare riflessioni profonde.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il Sole nel vostro segno vi darà energia e vitalità. Potreste ricevere nuove opportunità professionali, ma cercate di essere realisti nelle aspettative. In amore, cercate di ascoltare anche il punto di vista del partner.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere vi ispira romanticismo e intuizione. Sul lavoro, potreste avere nuove idee creative da mettere in pratica. Attenzione a non sottovalutare le vostre capacità. In famiglia, cercate di risolvere eventuali malintesi.