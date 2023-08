Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 Agosto 2023, le previsioni migliori

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questa settimana per gli Ariete si prospetta intensa sotto molti aspetti. La sfera lavorativa vedrà una spinta positiva, con nuove opportunità che bussano alla porta. È il momento di mettere in gioco le tue capacità comunicative. Consiglio: Sfrutta al massimo la tua determinazione naturale.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Per il segno del Toro, questa settimana si concentra sulle relazioni personali e professionali. Potresti sentirsi spinto a prendere decisioni importanti riguardo ai legami che hai coltivato nel tempo. Amore: Momento ideale per discutere apertamente con il partner.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

La tua mente inquieta sarà particolarmente attiva questa settimana, caro Gemelli. Potresti trovarmi a gestire più attività contemporaneamente. Consiglio: Organizza bene il tuo tempo e concediti pause di riflessione per evitare il burnout.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Per i nati sotto il segno del Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox prevede una settimana di riflessione interiore. È il momento di fare chiarezza su ciò che davvero desideri. Amore: Comunicazione sincera con il partner, evita fraintendimenti.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Con il sole nel vostro segno, i Leone vivranno una settimana radiante e di grande energia. Energie positive vi circondano, sfruttatele al massimo sul lavoro e nelle interazioni sociali. Amore: Momento ideale per dichiarazioni d’amore o romantiche sorprese.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Le previsioni astrologiche per la Vergine suggeriscono una settimana di attenzione alla salute e al benessere. Dedica del tempo a te stesso e considera nuovi approcci per migliorare il tuo stile di vita. Consiglio: Attività fisica e alimentazione equilibrata saranno i tuoi alleati.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

In ambito lavorativo, la Bilancia potrebbe affrontare alcune sfide. Tuttavia, queste sfide sono occasioni travestite. Affrontale con determinazione e creatività. Amore: Momento di comprensione e dialogo in coppia.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Per gli Scorpione, questa settimana potrebbe portare novità inaspettate. È il momento di adattarsi ai cambiamenti con flessibilità. Consiglio: Abbraccia il cambiamento e sfruttalo per la tua crescita personale.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

L’oroscopo di Paolo Fox per i Sagittario predice una settimana di rinnovata creatività. Approfitta di questa energia per progetti artistici o attività che ti appassionano. Amore: Momento di intimità e complicità in coppia.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

La settimana si prospetta stabile e armoniosa per il Capricorno. È il momento di consolidare i progressi fatti finora e pianificare passi futuri. Consiglio: Mantieni l’equilibrio tra lavoro e svago.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Gli Acquario potrebbero sentirsi attratti da nuove opportunità di apprendimento e crescita personale. Mantieni la mente aperta e abbraccia il cambiamento. Amore: Momento per rafforzare legami emotivi.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Le previsioni per i Pesci suggeriscono una settimana di riflessione sui rapporti interpersonali. È il momento di allontanarti da situazioni tossiche e avvicinarti a chi apprezza veramente la tua compagnia. Consiglio: Ascolta la tua intuizione.