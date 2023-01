Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

OGGI: Le procedure ti reclamano. Oggi è un giorno ideale per mettere in ordine la tua situazione fiscale e tutto quello che hai in sospeso. AMORE : Sei stato solo per molto tempo e le ultime relazioni non sono state buone. Pensa a un restyling, può aiutarti molto.RICCHEZZA: Nuove possibilità di lavoro appaiono all’orizzonte, ma analizzale attentamente perché non tutte sono così redditizie. BENESSERE : Non tutto ciò che accade può essere così brutto. Pensa che non c’è male che non venga per sempre. Trova il lato positivo delle cose.

TORO

OGGI: Qualcuno che non vedi da molto tempo ti chiederà un aiuto finanziario. Ma attenzione, chiarisci le condizioni di restituzione. AMORE : Non cercare più scuse per evitare quel discorso che vi dovete entrambi. Sii onesto e parla con il tuo partner, le cose funzioneranno. RICCHEZZA: la tua efficienza nel risolvere i problemi più difficili farà invidia ai tuoi colleghi. Stai attento. BENESSERE : Devi abbassare un po’ i decibel, perché tanta attività lavorativa finirà per stressarti. Fai un breve viaggio, cambierà il tuo umore.

GEMELLI

OGGI: Se non sai come affrontare i tuoi problemi, chiedi consiglio alla tua famiglia. Incondizionati come sempre, sapranno come aiutarti. AMORE : Le tensioni nella coppia si dissiperanno grazie ad una sorpresa che riceveranno nel pomeriggio. Saranno di nuovo in pace per un po’. RICCHEZZA: non dimenticare il tuo lato solidale. Appare la possibilità di svolgere attività di beneficenza e sei in grado di aiutare gli altri. BENESSERE : Di fronte ai conflitti che sorgono in casa, è meglio mantenere sempre un buon umore ed essere molto pazienti.

CANCRO

OGGI: Oggi arriverà quella notizia che stavi aspettando. Divertiti con la tua famiglia e i tuoi amici, che saranno molto felici.AMORE : I conflitti nella coppia non cessano, ma aumentano ancora di più. Non continuare a provare, questa relazione è finita da molto tempo.RICCHEZZA: Senza perseveranza è impossibile raggiungere l’obiettivo. Il processo è lungo, ma i risultati saranno i migliori. BENESSERE : Non affogare in un bicchiere d’acqua. Niente è così terribile da farti preoccupare in questo modo. Ricorda che non esiste un male che duri cento anni.

LEONE

OGGI: Oggi ti sarà dimostrato che certe cose appaiono nella vita al momento giusto, né prima né dopo. AMORE : Assicurati di meditare bene prima di fare qualcosa di cui potresti pentirti in seguito. Non giocare con i sentimenti.RICCHEZZA: ti sarà impossibile posticipare alcune attività perché hai una domenica anticipata. Non esitare a dare tutto ciò che puoi. BENESSERE : Alla fine devi accettare che non sei il centro dell’universo e che non puoi giocare con i sentimenti delle persone intorno a te.

VERGINE

OGGI: Avrai tutti gli strumenti necessari per fare un’incredibile prima impressione nei colloqui di lavoro. AMORE : Non avrai un grande successo nella conquista durante la giornata di oggi. La cosa più conveniente sarà rimandare tutto per dopo. RICCHEZZA: Inizierai a riconsiderare alcune idee per migliorare finanziariamente che avevi scartato in passato. BENESSERE : impara a tenere presente il tuo partner quando prendi determinate decisioni, in questo modo lo farai sentire più vicino a te.

BILANCIA

OGGI: Hai molto lavoro, ma la tua famiglia ti reclama. Trova il tempo questo fine settimana per stare con i tuoi cari. AMORE : Non cercare più scuse per evitare quel discorso che vi dovete entrambi. Sii onesto e cerca di non intensificare i conflitti. RICCHEZZA: se sei senza lavoro, compaiono offerte allettanti. Se lo hai già, qualcuno verrà a proporne un altro con uno stipendio molto migliore. BENESSERE : La testardaggine farà perdere a molte persone il rispetto per te. Riconosci che non sei il proprietario della verità e sii un po’ più umile.

SCORPIONE

OGGI: I conflitti con la tua famiglia sono tutt’altro che risolti e questo ti fa star male. È ora di iniziare a sistemare le cose. AMORE : Un ex compagno tornerà dopo tanto tempo. Non lasciare che intralci la tua relazione attuale, perché complicherà le cose.RICCHEZZA: la tua situazione finanziaria sta migliorando, ma sii più misurato quando fai acquisti. Non spendere più di quello che hai.BENESSERE : Il tuo motto è vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, ma quell’intensità finirà per stressarti. Non sforzarti così tanto.

SAGITTARIO

OGGI: è ora che tu smetta di trovare scuse per non finire quei compiti in ritardo che hai. Oggi recupera ciò che devi. AMORE : Il tuo partner è a conoscenza di una tua storia del passato. Parla con lei e spiegale che questo non significa più niente per te.RICCHEZZA: Hai tutte le condizioni per occupare quella posizione a cui tutti aspirano, ma fai attenzione perché te la vogliono togliere.BENESSERE : Hai tutti i presupposti per ottenere ciò che vuoi, eppure vivi ostentando il tuo talento. Sii più umile.

CAPRICORNO

OGGI: Non essere così condiscendente con le persone che non lo meritano. Ci sono persone che sono oneste con te e non le apprezzi troppo. AMORE : Senti che la tua relazione non sta andando né indietro né avanti. Sorprendi il tuo partner con una cena romantica, alimenterà la passione.RICCHEZZA: Un pettegolezzo inizierà a circolare nel tuo lavoro e sarai coinvolto. Cerca di chiarire la questione prima che sia troppo tardi.BENESSERE : L’onestà è una virtù di cui non sai molto. Non essere così speculativo e agisci con sincerità, senza secondi fini.

ACQUARIO

OGGI: Non permettere agli altri di prendere decisioni che corrispondono a te. È tempo che tutti si occupino del loro gioco. AMORE : Secondo le statistiche, il posto di lavoro è un buon posto per trovare un partner. Ma le statistiche non saranno dalla tua parte.RICCHEZZA: Il nuovo ambiente di lavoro è ostile ed è difficile per te fare amicizia, ma guadagnerai simpatia grazie alla tua onestà. BENESSERE : Che l’albero non copra la foresta. Guarda un po’ oltre la tua realtà e scoprirai che le cose non vanno così male come pensi.

PESCI

OGGI: Un amico si avvicinerà a te per un consiglio. Sarai sorpreso che ti abbia scelto, ma sarai molto felice di aiutarlo.AMORE : Non lasciare che i difetti di entrambi siano ciò che pesa di più nella relazione. In questo modo non andranno molto lontano.RICCHEZZA: La competizione è troppa. Sarebbe bello se seguissi un corso di formazione per aggiornare le tue conoscenze. BENESSERE : La tua segretezza riguardo ai problemi ti farà sembrare di buon umore all’esterno, ma dentro scoppierai.