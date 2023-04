Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Scorpione lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Non sei così intenso quando la romantica Venere collabora con i Gemelli casuali e ariosi e la tua casa del sesso all’inizio di questa settimana, quindi potresti davvero prendere in considerazione l’idea di uscire con qualcuno solo per la notte. Normalmente devi essere coinvolto emotivamente anche solo per prenderlo in considerazione, ma non sempre segui le tue regole durante questo transito irrequieto.

Venere romantica trina anche il tuo complicato co-leader Plutone all’inizio della settimana, quindi le cose potrebbero diventare terribilmente disordinate. Impegnarsi in affari e altri comportamenti rischiosi non è consigliato durante questo aspetto, Scorpione, perché potrebbe portare a conseguenze estremamente negative. Cedere a certe tentazioni in questo momento potrebbe effettivamente essere pericoloso.

Venerdì avrai a che fare con una difficile quadratura Venere-Saturno che ti priva della tua famosa determinazione, ma ciò non significa che sei pronto a rinunciare. Se sei in competizione per l’affetto di qualcuno, fai una pausa. Potresti ottenere quello che vuoi non sforzandoti così tanto.

Le persone dello Scorpione soffrono di situazioni stressanti da qualche tempo. Pertanto, questa settimana dovresti proporre di prenderti cura della tua salute un po ‘di più. Le stelle considerano che la tua migliore alternativa è scaricare tutta la tensione accumulata negli sport ad alta richiesta che serviranno anche a rilassare la mente.

Sul posto di lavoro sarà una settimana frenetica. Uno dei tuoi capi vorrà ritenerti responsabile di un errore che costerà all’azienda in cui lavori una grande somma di denaro. Sarai completamente innocente di ciò di cui sarai accusato, ma sfortunatamente non avrai modo di provarlo. Avrai voglia di affrontare e persino colpire la persona che ti ha accusato ingiustamente; Tuttavia, non sarà il momento di farlo. Al contrario, cerca di rimanere calmo e aspetta, perché in pochi giorni arriverà l’occasione per dimostrare la tua innocenza ai controlli dell’azienda e compensare il tuo prestigio professionale.

In campo sentimentale, la donna Scorpione avrà una settimana critica. I continui litigi e antipatie con il tuo partner ti faranno trascurare il tuo aspetto fisico. Hai guadagnato un peso considerevole e nei prossimi giorni deciderai di sfogare la tua frustrazione facendo acquisti per quantità che superano il tuo budget. Cerca di rimanere calmo e moderato.

Da parte sua, l’uomo Scorpione avrà una settimana difficile. Hai un partner stabile e formale da molto tempo. Tuttavia, una donna è apparsa nella tua vita che è riuscita a disturbarti. Questa è una persona che lavora sotto la tua responsabilità. Non è ancora successo nulla tra di voi, ma questa settimana mediterete, per la prima volta nella vostra vita, sulla possibilità di essere infedeli. È meglio che tu valuti il passo che intendi fare.