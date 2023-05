Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 19 maggio 2023, le previsioni complete

Se sei alla ricerca delle previsioni astrologiche della settimana, sei nel posto giusto. Paolo Fox, il famoso astrologo italiano, ha preparato le sue previsioni per la settimana dal 12 al 19 maggio 2023. Scopri cosa ti riserveranno gli astri nei prossimi giorni!

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Inizio di settimana positivo per te, caro Ariete. Il lavoro ti darà grandi soddisfazioni e potresti anche ricevere una promozione o un aumento di stipendio. In amore, invece, potresti avere qualche difficoltà. Cerca di non lasciarti travolgere dalle emozioni negative e cerca di parlare con il tuo partner per risolvere eventuali problemi.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Questa settimana potrebbe essere un po’ altalenante per te, caro Toro. Sul fronte lavorativo potresti avere qualche difficoltà, ma con un po’ di pazienza e determinazione riuscirai a superare gli ostacoli. In amore, invece, le cose sembrano andare per il meglio. Potresti ricevere una sorpresa molto gradita dal tuo partner.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Sei una persona molto creativa e questa settimana potresti sfruttare al massimo questa tua caratteristica. Sul fronte lavorativo, potresti avere delle idee innovative che ti permetteranno di distinguerti dagli altri. In amore, invece, cerca di non essere troppo impulsivo e di pensare bene prima di prendere decisioni importanti.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Questa settimana potresti avere qualche difficoltà sul fronte lavorativo. Cerca di non farti prendere dal panico e di affrontare le difficoltà con serenità. In amore, invece, le cose sembrano andare per il meglio. Potresti ricevere una sorpresa romantica dal tuo partner.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei una persona molto determinata e questa settimana potresti ottenere grandi successi sul fronte lavorativo. Cerca di non farti distrarre dagli altri e di continuare sulla tua strada. In amore, invece, potresti avere qualche difficoltà. Cerca di non essere troppo geloso e di fidarti del tuo partner.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questa settimana potresti avere qualche difficoltà sul fronte lavorativo. Cerca di non farti prendere dal panico e di affrontare le difficoltà con serenità. In amore, invece, le cose sembrano andare per il meglio. Potresti avere un incontro romantico molto importante.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei una persona molto socievole e questa settimana potresti avere molte occasioni per incontrare nuove persone interessanti. Sul fronte lavorativo, invece, cerca di non essere troppo impulsivo e di pensare bene prima di prendere decisioni importanti. In amore, invece, le cose sembrano andare per il meglio.