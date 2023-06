Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 19 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana inizia con grande energia per gli Ariete. Sarà un periodo favorevole per mettersi in gioco e cogliere nuove opportunità. Grazie all’influenza positiva dei pianeti, potreste raggiungere importanti traguardi nella vostra carriera. Fate attenzione alle tensioni familiari, cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

I nativi del Toro potrebbero sperimentare un aumento di creatività e passione durante questa settimana. Sarà un periodo ideale per mettere in atto progetti artistici o per dedicarsi a hobby che vi appassionano. Prestare attenzione alle questioni finanziarie potrebbe portare dei vantaggi. Rendetevi conto del vostro valore e non abbiate paura di chiedere ciò che meritate.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli saranno al centro dell’attenzione questa settimana. Sarà un momento favorevole per socializzare e stabilire nuove connessioni. Potreste ricevere opportunità interessanti per viaggiare o per intraprendere nuove attività. Mantenete la vostra mente aperta e siate pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per i Cancro, questa settimana potrebbe portare un po’ di instabilità emotiva. È importante prendersi cura di sé stessi e trovare momenti di tranquillità per ripristinare l’equilibrio interiore. Potreste avere delle sfide a livello professionale, ma con pazienza e dedizione, riuscirete a superarle.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

I Leone potranno godere di una settimana favorevole in termini di relazioni interpersonali. Sarete in grado di comunicare in modo efficace e di raggiungere un accordo con gli altri. Potreste ricevere una proposta di lavoro o un’opportunità di crescita nella vostra carriera. Mantenete l’ottimismo e approfittate delle situazioni che si presentano.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le persone nate sotto il segno della Vergine dovranno fare i conti con alcune tensioni familiari durante questa settimana. È importante rimanere calmi e cercare una soluzione pacifica. A livello lavorativo, potrebbe esserci una certa instabilità, ma concentratevi sulle vostre capacità e affrontate le sfide con determinazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per i nativi della Bilancia, la settimana dal 13 al 19 giugno potrebbe portare un maggiore equilibrio nelle relazioni. Sarà un periodo favorevole per risolvere eventuali conflitti e raggiungere un accordo con gli altri. Concentratevi sulla comunicazione aperta e onesta per evitare malintesi. A livello professionale, potreste ricevere opportunità di collaborazione o di partnership. Siate aperti e pronti a cogliere le occasioni che si presentano.