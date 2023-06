Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 19 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Per i Bilancia single, potrebbe esserci un’energia romantica nell’aria questa settimana. Sii aperto alle nuove connessioni e sfrutta le opportunità che si presentano. Per i Bilancia in coppia, è un momento favorevole per rafforzare l’armonia e la comprensione nella relazione.

Lavoro e denaro: Sul fronte professionale, potresti trovare nuove opportunità di crescita e di espansione. Sfrutta le tue abilità comunicative e diplomatiche per creare collaborazioni positive. Sul versante finanziario, è consigliabile essere cauti e pianificare attentamente le spese.

Salute: Presta attenzione alla tua salute emotiva e cerca di mantenere l’equilibrio interiore. Trova modi per rilassarti e dedicarti a pratiche che favoriscono la serenità mentale. Mantieni uno stile di vita equilibrato e presta attenzione alla tua alimentazione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare una maggiore intensità emotiva nei rapporti amorosi degli Scorpione. Sii aperto a esprimere i tuoi sentimenti e ad affrontare le sfide che potrebbero emergere. Per gli Scorpione in coppia, è un momento per approfondire la fiducia e la connessione con il partner.

Lavoro e denaro: Sul fronte professionale, potresti affrontare nuove sfide che richiedono la tua determinazione e la tua perseveranza. Non temere di fare le mosse necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi. Sul versante finanziario, è importante essere prudenti e valutare attentamente le decisioni di investimento.

Salute: Presta attenzione alla tua salute fisica e mentale. Cerca di trovare modi per gestire lo stress e per rigenerarti. Fai attività fisica regolare e concediti momenti di relax per riequilibrarti.