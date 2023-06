Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 19 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Per i Capricorno single, potrebbe esserci un’opportunità di incontri interessanti questa settimana. Sii aperto a nuove connessioni e lasciati guidare dal cuore. Per i Capricorno in coppia, è un periodo favorevole per rafforzare la stabilità e la fiducia nella relazione.

Lavoro e denaro: Sul fronte professionale, potresti affrontare nuove sfide che richiedono la tua determinazione e il tuo impegno. Sii paziente e perseverante, e non temere di chiedere aiuto se necessario. Sul versante finanziario, è consigliabile essere prudenti e valutare attentamente le spese.

Salute: Presta attenzione alla tua salute fisica e mentale. Fai attenzione a mantenere un equilibrio tra lavoro e riposo, e concediti dei momenti di relax per rigenerarti. Mantieni una dieta sana e cerca di fare attività fisica regolare.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Questa settimana potrebbe portare nuove connessioni e incontri significativi per gli Acquario single. Sii aperto alle opportunità che si presentano e segui il tuo istinto. Per gli Acquario in coppia, è un momento per approfondire la comunicazione e la complicità con il partner.

Lavoro e denaro: Sul fronte professionale, potresti affrontare nuove sfide che richiedono la tua creatività e la tua determinazione. Sfrutta le tue abilità uniche per trovare soluzioni innovative. Sul versante finanziario, è consigliabile essere prudenti e fare una gestione oculata delle tue risorse.

Salute: Dedica del tempo al tuo benessere generale. Fai attività fisica che ti piace e cerca di mantenere un equilibrio tra lavoro e riposo. Prenditi cura della tua salute mentale dedicando del tempo alle tue passioni e a ciò che ti fa sentire felice.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Per i Pesci single, potrebbe esserci un’energia romantica nell’aria questa settimana. Sii aperto a nuove connessioni e lascia che l’amore entri nella tua vita. Per i Pesci in coppia, è un momento per ravvivare la passione e la complicità nella relazione.

Lavoro e denaro: Sul fronte professionale, potresti affrontare nuove opportunità e progetti che richiedono la tua creatività e dedizione. Sii fiducioso nelle tue abilità e sfrutta le sinergie con i tuoi colleghi. Sul versante finanziario, è consigliabile essere prudenti e fare una gestione oculata delle tue risorse.

Salute: Presta attenzione alla tua salute generale e cerca di trovare un equilibrio tra il corpo, la mente e lo spirito. Dedica del tempo a pratiche che favoriscono il benessere emotivo e presta attenzione alla tua alimentazione e al tuo riposo.