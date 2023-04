Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Previsioni per Cancro amore, salute e benessere

Nell’oroscopo del Cancro, il cambio di segno di Venere ti farà rivedere vecchie storie d’amore e analizzare quali atteggiamenti dovresti cambiare su te stesso per non ripetere gli errori. Da parte sua, Mercurio raccomanda di non affrettare i progetti.

DENARO E LAVORO

Durante la settimana, Mercurio attraverserà il suo periodo d’ombra che è la settimana prima della sua retrogradazione. I sintomi di questo è che ti sentirai più stanco ed esausto fisicamente e mentalmente.

Per questo motivo, avrai la necessità di distrarti, poiché durante l’ultimo mese hai attraversato molto stress e preoccupazioni per la tua attuale situazione lavorativa.

Il modo migliore per superarlo sarà prendere tutto con più calma e non premere per affrettare i tuoi progetti, per il fatto che se lo fai metterai i tuoi capi contro di esso. Lascia fluire l’energia e fai il rituale per aprire percorsi e cosa puoi fare con solo due ingredienti.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

Venere, il pianeta associato alle relazioni amorose e al benessere personale, passerà da martedì il settore del tuo oroscopo che rappresenta il luogo in cui ti rifugi per mantenere la tua intimità e non condividere con nessuno ciò che accade dentro di te. Anche dove conservi i tuoi segreti più profondi e storie d’amore impossibili che non hai mai confessato.

Con questa influenza, preferirai goderti di più la tua solitudine mentre ricordi le tue vecchie storie d’amore e analizzi quali atteggiamenti dovresti cambiare su te stesso per non ripeterlo.

SALUTE & BENESSERE

A causa dell’influenza di Mercurio, potresti iniziare la settimana con un alto livello di stress. Tuttavia, finché puoi connetterti con te stesso e cercare l’armonia interiore, puoi migliorare il tuo umore. Tienilo a mente dal tuo oroscopo in modo che il tuo corpo non somaticizzi i disagi.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per avere una vibrazione migliore durante la settimana, medita ogni mattina e connettiti con il tuo sé interiore. Pochi minuti dopo il risveglio, trova una posizione comoda, chiudi gli occhi e respira profondamente dalla zona addominale.

Cerca di mantenere una respirazione lenta e consapevole per scacciare i pensieri oscuri e negativi dalla tua mente. Una volta che sei rilassato, immagina che una luce dorata illumini ciascuno dei tuoi chakra.

Continua a respirare profondamente e senti quella luce entrare in ciascuna delle tue cellule. Raggiungendo questo per diversi minuti, vedrai che otterrai molta pace e armonia.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana per te sarà domenica, poiché la Luna sarà in Pesci e si unirà a Nettuno in modo da avere una giornata di grande affetto con i tuoi parenti e riempire il tuo cuore di molto amore.

LA CHIAVE

La chiave di questa settimana per te sarà approfittare di ogni momento e permetterti di goderti tutti coloro che ti circondano.