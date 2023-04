Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Previsioni per Gemelli amore, salute e benessere

Nell’oroscopo dei Gemelli, Venere inizierà a percorrere il tuo segno facendoti sentire felice e irradiando tutta la tua simpatia. Da parte sua, Mercurio ti farà analizzare le cause per cui non puoi avanzare professionalmente.

DENARO E LAVORO

Inizi la settimana con Mercurio già nel suo periodo d’ombra, il che ti darà una certa ansia se noti che hai alcuni dei tuoi piani non raggiunti. Questo, a sua volta, potrebbe produrre un cattivo umore che, se non sai come incanalarlo, lo scaricheresti sui tuoi colleghi o su chiunque tu abbia a che fare nel tuo lavoro.

Se è così, non guadagneresti nulla discutendo; Sarebbe meglio analizzare ciò che non ti consente di andare avanti e chiarirlo o correggerlo. Ricorda che non ti favorirà premere; Pertanto, ti suggerisco di prendere tutto lentamente. Qui potresti usare le proprietà dell’aglio che ti aiutano a sbarazzarti delle cattive energie.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

A partire da martedì, Venere inizierà a viaggiare attraverso il tuo segno per attivarlo per le prossime tre settimane. La vostra visita sarà importante per voi perché vi aiuterà ad uscire dall’immagine fredda, razionale e lontana che spesso generate dalla vostra dispersione.

Inoltre, noterai che sarà durante questi giorni che irradierai più dolcezza e sarai in grado di connetterti in un modo molto speciale con gli altri.

Sarai più amichevole, gentile e attraente, accetterai anche inviti a riunioni che non hai fatto prima, aprendo opportunità per essere più felice e abbellirti internamente ed esternamente.

SALUTE & BENESSERE

Con l’ingresso di Venere al tuo segno, dovresti prenderti più cura di te stesso nella parte digestiva perché ti darà la tendenza a mangiare troppo, specialmente dolci, cibi veloci e grassi. Essendo il pianeta menzionato legato ai piaceri mondani, questo eccesso di cibo potrebbe generare un eccesso di peso.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per rimanere al meglio durante la settimana, è essenziale mantenere pulita la tua aura perché lo stress la oscura. A tal fine, ogni giorno bilancia rapidamente i tuoi centri energetici utilizzando un gruppo raggruppato di diverse piante.

Se lo fai, ricorda che è meglio perché metti le tue intenzioni su di esso; Cioè, puoi programmarlo mentre lo metti insieme. Le migliori piante per questo sono rosmarino, cannella, ruta e lavanda unite con un nastro o un figlio rosso.

Una volta armato, bruci un po ‘le sue punte e lo passi sotto forma di spazzata in tutto il corpo decretando che ti purificherà da tutta l’energia negativa.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana secondo il tuo oroscopo sarà giovedì che Venere sarà già nel tuo segno e si sincronizzerà con la Luna in Acquario dandoti più capacità di fare ottimi affari.

LA CHIAVE

La chiave sarà capire che, se sei felice, tutto intorno a te avrà la tua stessa energia. Approfitta dell’energia venusiana per vibrare di benessere ed espanderla nel tuo universo.