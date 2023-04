Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Previsioni per Leone amore, salute e benessere

Nell’oroscopo del Leone, il cambio di segno di Venere ti permetterà di crescere nella tua immagine professionale e preparare modi nuovi e creativi per aumentare il tuo capitale. D’altra parte, Mercurio ti darà un’altra visione e potresti essere deluso dalla persona accanto a te.

DENARO E LAVORO

Venere è il pianeta che attiva la tua capacità di attrarre denaro e prosperità. Man mano che la settimana lavorativa va avanti, aumenterà la sua influenza sul tuo segno in modo da poter trovare le persone e le aziende giuste con cui collaborare e aumentare i tuoi profitti.

Amplierà anche la tua capacità di convincere gli altri a unirsi e supportarti nei tuoi progetti di business, questo ti permetterà di crescere nella tua immagine professionale e preparare modi nuovi e creativi per aumentare il tuo capitale. In particolare, senza lasciare i tuoi risparmi stagnanti in questi importanti tempi di cambiamenti economici.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

Per quanto riguarda i problemi emotivi, Mercurio attraverserà il tuo periodo d’ombra e potrebbe facilmente farti perdere la pazienza. Inoltre, potrebbe capitarti di essere pieno di aspettative ed entusiasmo nella tua relazione attuale e che, con il passare dei giorni, ti rendi conto che sentimentalmente non stai bene come pensavi.

Queste delusioni accadranno perché il pianeta menzionato in questi giorni ti darà un’altra visione e potresti essere deluso dall’altra persona. Qui ti consiglio di sapere come attirare l’amore con incenso, candele e profumi.

SALUTE & BENESSERE

Il benessere di questa settimana dipenderà da come puoi controllare le tue reazioni, poiché il cattivo umore sarà in superficie. Se riesci a controllare la tua rabbia, ti sentirai meglio ed eliminerai il dolore al collo e alla schiena così frequente in te. Altrimenti, passerai anche attraverso disagi del corpo per tutta la settimana.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per continuare a migliorare la vibrazione, consiglio di incanalare l’energia dell’universo in un quarzo o in un’ametista. Per questo devi lasciarlo tutto il giorno al sole, in modo che assorba la buona energia. Di notte lo metti sotto il cuscino per influenzare i tuoi pensieri.

Quindi, al mattino, programmalo per permetterti durante il giorno di connetterti con la fonte positiva dell’universo. Portalo sempre con te, questo ti aiuterà a migliorare la tua vibrazione. Quando senti che la tua energia diminuisce, puoi ricaricarla allo stesso modo.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana secondo il tuo oroscopo sarà lunedì, poiché la Luna si combinerà con il Sole in modo da trovare dentro di te la più grande forza per trasformare i tuoi stati d’animo da negativi a positivi.

LA CHIAVE

La chiave per te questa settimana sarà approfittare del buon momento economico per crescere nella tua attività e dedicare il tuo tempo libero a prenderti cura del mondo personale.