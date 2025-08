Picchiata dall’ex fidanzato 18enne della figlia: costretta a trasferirsi dopo l’aggressione

Una grave vicenda di violenza domestica ha sconvolto un intero quartiere nella zona nord di Napoli, dove una donna è stata aggredita a calci e pugni dall’ex fidanzato appena diciottenne della figlia. L’episodio è stato denunciato dal marito della vittima, che ha deciso di rendere pubblica la situazione scrivendo al deputato Francesco Emilio Borrelli, membro dell’Alleanza Verdi-Sinistra.





Il deputato ha condiviso sui social le immagini scioccanti che testimoniano le ferite riportate dalla donna: lividi evidenti sul volto e sulle braccia, conseguenza dell’attacco violento. Secondo quanto raccontato dal marito, anche la figlia minorenne della coppia sarebbe stata aggredita dal giovane, con il quale aveva avuto un bambino sette mesi fa. La situazione è diventata talmente insostenibile che la famiglia ha dovuto abbandonare la propria casa per timore di ulteriori aggressioni.

Il marito della donna ha spiegato in una lettera indirizzata a Borrelli: “Mia moglie ha riportato gravi ferite tutte testimoniate da foto, referti medici e denuncia, ma alla fine la polizia non si muove. Io e la mia famiglia siamo dovuti scappare da casa nostra perché lui e i suoi parenti girano per il quartiere cercandoci. Le chiedo di renderla pubblica affinché si smuovano le acque.”

La denuncia ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che ora stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle responsabilità del giovane aggressore. Gli inquirenti dovranno ascoltare sia la donna che il marito per ricostruire i fatti e verificare le accuse mosse contro il diciottenne. Nel frattempo, le immagini delle ferite sono diventate virali sui social, suscitando indignazione e solidarietà nei confronti della vittima.

Secondo quanto riportato, il giovane avrebbe compiuto 18 anni da poco e avrebbe avuto una relazione con la figlia minorenne della coppia, culminata con la nascita del loro bambino. Tuttavia, il rapporto tra i due sarebbe terminato, dando origine a una serie di conflitti che avrebbero portato all’aggressione. La situazione sembra aver avuto un impatto devastante sulla famiglia, che ora si trova costretta a vivere lontano dalla propria abitazione per motivi di sicurezza.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha espresso preoccupazione per l’accaduto: “Questa vicenda dimostra quanto sia importante intervenire tempestivamente in casi di violenza domestica per proteggere le vittime e garantire loro un ambiente sicuro.” Ha inoltre sottolineato la necessità di una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti per evitare che episodi simili si ripetano.

La comunità locale si è mostrata solidale con la famiglia, condannando fermamente l’atto violento. Molti residenti hanno espresso il loro sostegno alla donna aggredita attraverso commenti sui social media, chiedendo giustizia e un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Le indagini sono tuttora in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze che possano chiarire la dinamica dei fatti e attribuire le responsabilità al giovane accusato. La vicenda rappresenta un caso emblematico di violenza domestica che richiede una risposta decisa da parte delle istituzioni.