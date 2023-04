Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Previsioni per Vergine amore, salute e benessere

Nell’oroscopo della Vergine, Venere ti sorprende con una relazione d’amore tra i tuoi colleghi. Da parte sua, Mercurio porterà confusione nelle responsabilità e nelle determinazioni del lavoro.

DENARO E LAVORO

Questa settimana, Mercurio, che sta passando nel suo periodo d’ombra, potrebbe generare un grandissimo esaurimento mentale e confusione nelle responsabilità e nelle determinazioni lavorative.

Noterai secondo il tuo oroscopo che non ti senti sicuro e, tra le alternative che ti verranno presentate a seguito della tua ricerca di un nuovo lavoro, non saprai quale scegliere.

Ma qui la cosa più importante è che ti lasci guidare dal tuo intuito e selezioni quell’attività con cui ti senti più a tuo agio, in questo modo puoi eseguire al cento per cento e ti sentirai orgoglioso di te stesso.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

A partire da martedì, potresti ricevere un invito da uno dei tuoi colleghi o capi per un evento sociale. In questo le persone del tuo ambiente di lavoro si incontreranno per conoscersi di più e migliorare i legami, anche se la tua prima reazione sarà dire di no, ti consiglio di partecipare per farti conoscere e socializzare di più.

Inoltre, poiché avrai l’influenza benefica di Venere, ti aiuterà a suscitare la tua attrattiva e simpatia attirando l’attenzione dei tuoi coetanei.

Soprattutto, da uno di loro con cui puoi iniziare una relazione d’amore. Qui ti suggerisco di preparare una bottiglia di amor proprio per trovare pace e felicità nel tuo cuore.

SALUTE & BENESSERE

Questa settimana, vi consiglio di fare attenzione alle influenze di Mercurio nell’ombra. Questi possono causare un forte calo del sistema di difesa. In questo ordine di idee, la tendenza alle allergie potrebbe aumentare in te.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per migliorare la tua vibrazione, riuscire ad ordinare la tua mente e scegliere bene il lavoro che vuoi realizzare, ti consiglio di fare un piccolo rituale. Scrivi su un foglio bianco le professioni che ti piacciono, di notte, quando vedi sorgere le stelle, dai fuoco alla carta.

Lascia che bruci e lascia che il fumo rilasci il tuo desiderio nell’Universo. Mentre questo accade, guarda il cielo e scegli una stella. Chiedigli di aiutarti con il tipo di lavoro più adatto a te.

Parla con lei e canta la tua canzone preferita per renderla tua alleata. Ogni sera di questa settimana, ricordagli i tuoi desideri. Vedrai che in pochi giorni avrai la chiarezza per scegliere.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana per te sarà venerdì grazie a Venere, già in tour del segno Gemelli, e si sincronizzerà con la Luna in Sagittario per darti una spinta di buona fortuna e fare migliori incontri di lavoro.

LA CHIAVE

La chiave di tutta questa settimana per te sarà capire che la buona fortuna e l’amore possono arrivare nel momento in cui meno te li aspetti.