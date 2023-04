Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Toro previsioni per amore, salute e benessere

Nell’oroscopo del Toro, cambia segno e ti fa sentire sicuro di raggiungere la felicità e l’amore tanto desiderati. Da parte sua, Mercury ti aiuta a raggiungere i buoni risultati dei tuoi sforzi ed esperienze professionali.

DENARO E LAVORO

Durante questa settimana, Mercurio inizia il suo periodo d’ombra, che precede la sua retrogradazione, sottolineando che è tempo di raccogliere i frutti dei tuoi sforzi di lavoro, promuovere progetti e raggiungere alcuni dei tuoi obiettivi.

Considerali giorni speciali in cui sarà molto facile per te contribuire con le tue idee e tutta la tua esperienza nelle procedure di lavoro, in modo da poterti distinguere.

Inoltre, l’universo ti darà la possibilità di realizzare cose molto desiderate, questo lo presenterai dentro di te e ti motiverà a raggiungere le promozioni o i riconoscimenti che hai a lungo desiderato raggiungere.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

A partire da martedì, noterai un cambiamento molto importante nel modo in cui ti valuti, grazie al fatto che Venere sarà responsabile di aumentare la tua autostima, sviluppare maggiormente la forza della tua personalità e riaffermare il tuo carattere positivo.

Soprattutto, noterai questa influenza quando incontrerai persone che ti fanno sentire una forte attrazione fisica e non esiterai ad avvicinarti, sentendoti sicuro di raggiungere la felicità e l’amore tanto desiderati.

Tieni presente oggi che ti favorirà ancora di più preparare il bagno di Afrodite: il rituale che ti aiuterà a diventare una persona irresistibile.

SALUTE & BENESSERE

Questa settimana sarà molto favorevole a causa della marcia di Venere attraverso l’area dei valori del tuo oroscopo e di come definisci il valore che ti dai, oltre ad aumentare la tua autostima darà più energia e salute al tuo corpo.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

Per sincronizzarti con le opportunità che Venere ti porterà di incontrare qualcuno che ti attrae molto, ti consiglio di fare un rituale per attivarlo ancora di più.

Cerca una sorta di seme di un frutto molto dolce e scrivi su un foglio con inchiostro rosso l’amore che vuoi trovare, cosa immagini che sentirai quando lo incontrerai e come ti avvicinerai.

Una volta fatto questo, trova uno spazio in una pentola che hai con la tua pianta preferita e fai un buco. Introdurre la carta e poi il seme. Ogni volta che innaffi quella pianta e la vedi crescere, immagina che sia la tua relazione e sentiti felice.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana per te sarà lunedì, dal momento che avrai Venere ancora nel tuo segno dandoti un grande tocco di buona fortuna nelle questioni lavorative. Cogli l’opportunità di prendere decisioni relative alla tua economia.

LA CHIAVE

La chiave per te questa settimana sarà valutare te stesso così tanto che non permetterai più a qualcuno di farti del male o di farti sentire vulnerabile.